Замість Маші Єфросиніної: Руслана займе суддівське крісло на "Україна має талант"

Восени на екрани вийде ювілейний сезон шоу "Україна має талант", який знімають до 30-річчя незалежності. Щотижня за суддівським столом з'являтимуться запрошені журі. Так, Машу Єфросиніну замінить переможниця Євробачення-2004 Руслана.

48-річна співачка Руслана долучиться до зйомок телекастингів проєкту "Україна має талант". Вона в передчутті відкриття унікальних талантів нашої країни. Зірка налаштована отримати заряд натхнення від конкурсантів.

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"Хочеться, щоб мрії людей здійснились, і вся країна побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом, і наскільки важлива підтримка близьких людей", – поділилась Руслана.

Судді ювілейного сезону шоу "Україна має талант"

До основного суддівського складу проєкту ввійшли троє знаменитостей – шоумен і громадський діяч Сергій Притула, учасниця "Холостячки" Ксенія Мішина та переможець "Танців з зірками" Євген Кот.

Першою запрошеною суддею на "Україна має талант" стала олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка заради зйомок повернулась на Батьківщину зі США.

Слідом за спортсменкою суддівське крісло зайняла телеведуча та Почесний Посол Фонду ООН Маша Єфросиніна. Вона вважає, що "Україна має талант" – майданчик для об'єднання й самовираження людей.

, кожного ефіру до складу зіркового журі "Україна має талант" долучатиметься четвертий суддя. На цю роль обиратимуть легенд, олімпійських чемпіонів і знаменитостей, які прославили Батьківщину на міжнародному рівні.