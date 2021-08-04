Замість Маші Єфросиніної: Руслана займе суддівське крісло на "Україна має талант"
4 серпня 2021 , 14:48Читать новость на русском
Джерело:СТБ
Восени на екрани вийде ювілейний сезон шоу "Україна має талант", який знімають до 30-річчя незалежності. Щотижня за суддівським столом з'являтимуться запрошені журі. Так, Машу Єфросиніну замінить переможниця Євробачення-2004 Руслана.
48-річна співачка Руслана долучиться до зйомок телекастингів проєкту "Україна має талант". Вона в передчутті відкриття унікальних талантів нашої країни. Зірка налаштована отримати заряд натхнення від конкурсантів.
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"Хочеться, щоб мрії людей здійснились, і вся країна побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом, і наскільки важлива підтримка близьких людей", – поділилась Руслана.Зазначимо, кожного ефіру до складу зіркового журі "Україна має талант" долучатиметься четвертий суддя. На цю роль обиратимуть легенд, олімпійських чемпіонів і знаменитостей, які прославили Батьківщину на міжнародному рівні.
Судді ювілейного сезону шоу "Україна має талант"
- До основного суддівського складу проєкту ввійшли троє знаменитостей – шоумен і громадський діяч Сергій Притула, учасниця "Холостячки" Ксенія Мішина та переможець "Танців з зірками" Євген Кот.
- Першою запрошеною суддею на "Україна має талант" стала олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка заради зйомок повернулась на Батьківщину зі США.
- Слідом за спортсменкою суддівське крісло зайняла телеведуча та Почесний Посол Фонду ООН Маша Єфросиніна. Вона вважає, що "Україна має талант" – майданчик для об'єднання й самовираження людей.