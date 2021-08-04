Замість Маші Єфросиніної: Руслана займе суддівське крісло на "Україна має талант"

4 серпня 2021 , 14:48
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Джерело:

СТБ

Восени на екрани вийде ювілейний сезон шоу "Україна має талант", який знімають до 30-річчя незалежності. Щотижня за суддівським столом з'являтимуться запрошені журі. Так, Машу Єфросиніну замінить переможниця Євробачення-2004 Руслана.

48-річна співачка Руслана долучиться до зйомок телекастингів проєкту "Україна має талант". Вона в передчутті відкриття унікальних талантів нашої країни. Зірка налаштована отримати заряд натхнення від конкурсантів. 

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"Хочеться, щоб мрії людей здійснились, і вся країна побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом, і наскільки важлива підтримка близьких людей", – поділилась Руслана. 

Зазначимо, кожного ефіру до складу зіркового журі "Україна має талант" долучатиметься четвертий суддя. На цю роль обиратимуть легенд, олімпійських чемпіонів і знаменитостей, які прославили Батьківщину на міжнародному рівні. 

Судді ювілейного сезону шоу "Україна має талант"

  • До основного суддівського складу проєкту ввійшли троє знаменитостей – шоумен і громадський діяч Сергій Притула, учасниця "Холостячки" Ксенія Мішина та переможець "Танців з зірками" Євген Кот. 
  • Першою запрошеною суддею на "Україна має талант" стала олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка заради зйомок повернулась на Батьківщину зі США. 
  • Слідом за спортсменкою суддівське крісло зайняла телеведуча та Почесний Посол Фонду ООН Маша Єфросиніна. Вона вважає, що "Україна має талант" – майданчик для об'єднання й самовираження людей. 
Автор: Марина Джура