"Україна має талант" 9 випуск: як пройшла запекла боротьба за останні місця у шоу

Розважальне шоу найталановитіших людей "Україна має талант" підійшов до закінчення одного з найважливіших етапів – закриття кастингів. 18 грудня учасники востаннє позмагались за місця у прямих ефірах. Хто стали тими щасливцями – читайте далі.

Виступи усіх учасників шоу "Україна має талант", які "заскочили в останній вагон" кастингів, ви можете побачити нижче.

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Олег Слободян

Рок-бандурист з Києва зізнався, що йому подобається займатись музикою, тому він прийшов на проєкт, щоб продемонструвати свій талант. На сцені шоу він виступив першим і виконав запальний хіт Nirvana. Проте виступ з феєрверком, який виходив з бандури, не вразив суддів, тому він отримав одне "так" від Мішиною та два "ні", через що покинув шоу.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Олега Слободяна

Антон Сидоренко

Юний школяр з небагатої сім'ї має велику мрію – стати зіркою циркового мистецтва. У цьому йому допомагає його мама, яка навіть пошила для виступу у проєкті костюм. Хлопець вийшов на сцену та виконав чимало складних і пластичних трюків, але не зміг до кінця переконати усіх суддів у своєму талантів: він отримав одне "ні" від Євгена Кота. Проте два "так" від інших суддів подарували йому шанс на місце у прямих ефірах.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Антона Сидоренка

Михайло Шевченко

Хоч хлопець навчався на економіста, але реалізував себе у зовсім іншій сфері – став ведучим заходів. На "Україна має талант" він навіть пожартував, що підсиджує Притулу, але той жарту не зрозумів. На кастинги Михайло прийшов з імпровізацією, тобто судді йому казали по одному випадковому слову, а той мав з цього створити пісню. Композиція зі словами "поні", "Притула" і "космос" одразу не сподобалась Сергію, тому той майже одразу натиснув на червону кнопку. Згодом на пісню негативно відреагував Кот, поблажливою виявилась лише Ксенія. Проте це не допомогло Шевченку залишитись у шоу.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Михайла Шевченка

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Катерина Дарміна

Скрипалька з Дніпра Катерина всього за пару днів до кастингів отримала травму ноги, але, попри це, все ж вийшла на сцену та заграла на музичному інструменті, катаючись водночас на роликах. Для завершення сценічного образу вона "перетворилась" в ангела. Виступ не особливо вразив суддів, проте вони подарували їй шанс поборотись за місце у прямих ефірах.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Катерини Дарміної

Владислав Кочугура

Юний фокусник з Києва теж вирішив здивувати суддів своїми експериментами на сцені. Як й інші його колеги, що були раніше на кастингах, він дивував суддів фокусами, які вразили Ксенію та Євгена, проте не скептика Сергія. Але це не завадило Владиславу пройти далі у наступний етап шоу.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Владислава Кочугури

Валерій Дичаківський

Дуже амбітний та впевнений у собі юнак, який є головою студентського парламенту у київському ВНЗ, вирішив зацікавити усіх гостросоціальними темами. На сцені 9 випуску він вирішив заспівати пісню про ментальне здоров'я, яка зовсім не сподобалась суддям, через що вони натиснули три червоні кнопки. Після цього виступ хлопця завершився і він покинув проєкт.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Валерія Дичаківського

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Workout Style Team

Четверо юних хлопців та одна дівчина приїхали з Миколаєва на кастинги, аби підкорити трьох суддів своїми вражаючими трюками на турніках. Вони провели ціле шоу, від якої журі було в захваті. Ксенія, Сергій та Євген сказали їм одразу три "так" і дали пропуск для прямих ефірів.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Workout Style Team

Геннадій Суменков

31-річний харків'янин з народження не бачить, проте це не заважає йому створювати музику для людей. Він заробляє на життя як вуличний музикант. Чоловік розповідає, що люди часто думають, що він просить грошей на пляшку, але це не так. Музикант обожнює готувати та дарувати людям гарний настрій. Для шоу "Україна має талант" він підготував проникливу пісню, яка зачарувала усіх присутніх неймовірним вокалом.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Геннадія Суменкова

Duo Paradise

Українські акробати, схоже, змогли розпалити почуття багатьох глядачів навіть через телеекрани. Вони виконали дуже сексуальний та красивий номер під головний саундтрек фільму "50 відтінків сірого". Небезпечні акробатичні трюки та зв'язок, який неможливо підробити, вразили усіх суддів. Вони подарували їм три "так" та відправили у прямий ефір.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Duo Paradise

Quartet Dekru

Колектив з виконання пантоміми прийшов на кастинг, буквально не промовивши жодного слова. На сцені вони зіграли номер з підводного світу, який неабияк розвеселив суддів та зал. Учасники одразу отримали три "так" і потрапили в наступний етап шоу.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Quartet Dekru

Олена Демчук

Справжній самородок повітряної гімнастики приїхала на кастинг, аби показати, що досягти неймовірних результатів можна й самотужки. На висоті 5 метрів, без жодної страховки, 32-річна Олена виконала екстремальний номер під пісню Біллі Айліш. Судді одразу подарували їй "квиток" у наступний етап проєкту.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Олени Демчук

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Ростислав Лазаренко

Хлопець з Чернівців, який торгує телефонами на ринку, має прихований талант – проникливий вокал. А ще володіє оксамитовим голосом. На сцені він виконав популярну ліричну композицію, яку не оцінив Притула, але позитивно сприйняли Ксенія та Євген. Ростислав змотивувався на майбутнє і пішов готуватись для наступного етапу шоу.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Ростислава Лазаренка

Віталій Мицак

Київський дует аніматорів, які створюють чудовий настрій завдяки шоу повітряних кульок, прийшов один з останніх на проєкт талантів. На сцені вони "майстрували" тваринок з різноколірних кульок та дарували усмішки всім у залі. Але цього виявилось недостатньо, аби потрапити на прямі ефіри, тому Віталій з напарницею по сцені покинув шоу "Україна має талант".

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Віталія Мицака

Нікіта Прилуцький

Юний шоумен Нікіта навчається в університеті Поплавського і мріє потрапити в український шоу-бізнес. На сцені він виконав попкомпозицію, яка підняла з крісел весь зал та суддів – Ксенію та Євгена. Притула, як зазвичай, був категоричний у своїй негативній оцінці. Але, попри увесь запал на сцені, Нікіта не зміг потрапити у прямі ефіри. Відтак, він став останнім учасником кастингів шоу "Україна має талант" 2021.

"Україна має талант" 9 випуск: виступ Нікіти Прилуцького (відео з'явиться згодом)