Выступления всех участников "Україна має талант", "заскочивших в последний вагон" кастингов, вы можете увидеть ниже.

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Олег Слободян

Рок-бандурист из Киева признался, что ему нравится заниматься музыкой, поэтому пришел на проект, чтобы продемонстрировать свой талант. На сцене шоу он выступил первым и исполнил зажигательный хит Nirvana. Однако выступление с фейерверком, который вылетал из бандуры, не поразило судей, поэтому он получил одно "да" от Мишиной и два "нет", из-за чего покинул шоу.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Олега Слободяна

Антон Сидоренко

У юного школьника из небогатой семьи есть большая мечта стать звездой циркового искусства. В этом ему помогает его мама, которая даже сшила для выступления на проекте костюм. Парень вышел на сцену и выполнил немало сложных пластических трюков, но не смог до конца убедить всех судей в своем таланте: он получил одно "нет" от Евгения Кота. Однако два "да" от других судей подарили ему шанс на место в прямых эфирах.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Антона Сидоренко

Михаил Шевченко

Хотя парень учился на экономиста, но реализовал себя в совершенно иной сфере – стал ведущим мероприятий. На "Україна має талант" он даже пошутил, что подсиживает Притулу, но тот шутки не понял. На кастинги Михаил пришел с импровизацией, где судьи ему говорили по одному случайному слову, а тот должен написать песню. Композиция со словами "пони", "Притула" и "космос" сразу не понравилась Сергею, поэтому тот почти сразу нажал красную кнопку. Впоследствии на песню отрицательно отреагировал Кот, снисходительной оказалась только Ксения. Однако это не помогло Шевченко остаться в шоу.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Михаила Шевченко

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Екатерина Дармина

Скрипачка из Днепра Екатерина всего за пару дней до кастингов получила травму ноги, но, несмотря на это, вышла на сцену и заиграла на музыкальном инструменте, катаясь одновременно на роликах. Для завершения сценического образа она "превратилась" в ангела. Выступление не особо поразило судей, однако они подарили ей шанс побороться за место в прямых эфирах.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Екатерины Дарминой

Владислав Кочугура

Юный фокусник из Киева тоже решил удивить судей своими экспериментами на сцене. Как и другие его коллеги, бывшие раньше на кастингах, он удивлял судей фокусами, поразившими Ксению и Евгения, но только не скептика Сергея. Но это не помешало Владиславу пройти дальше в следующий этап шоу.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Владислава Кочугуры

Валерий Дичаковский

Очень амбициозный и уверенный в себе юноша, глава студенческого парламента в киевском вузе, решил заинтересовать всех остросоциальными темами. На сцене 9 выпуска он решил спеть песню о ментальном здоровье, которая совсем не понравилась судьям, из-за чего они нажали три красных кнопки. После этого выступление парня завершилось и он покинул проект.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Валерия Дичаковского

Workout Style Team

Четверо юных парней и одна девушка приехали из Николаева на кастинг, чтобы покорить трех судей своими впечатляющими трюками на турниках. Они провели целое шоу, от которого жюри было в восторге. Ксения, Сергей и Евгений сказали им сразу три "да" и дали пропуск для прямых эфиров.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Workout Style Team

Геннадий Суменков

31-летний харьковчанин с рождения не видит, но это не мешает ему создавать музыку для людей. Он зарабатывает на жизнь как уличный музыкант. Мужчина рассказывает, что люди часто думаю, что он просит денег на бутылку, но это не так. Музыкант любит готовить и дарить людям хорошее настроение. Для шоу "Україна має талант" он подготовил пронзительную песню, очаровавшую всех присутствующих невероятным вокалом.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Геннадия Суменкова

Duo Paradise

Украинские акробаты, похоже, смогли разжечь чувства многих зрителей даже через телеэкраны. Они исполнили сексуальный и красивый номер под главный саундтрек фильма "50 оттенков серого". Опасные акробатические трюки и связь, которую невозможно изобразить, поразили всех судей. Они подарили им три "да" и отправили в прямой эфир.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Duo Paradise

Quartet Dekru

Коллектив по исполнению пантомимы пришел на кастинг, буквально не произнеся ни слова. На сцене они сыграли номер из подводного мира, который развеселил судей и зал. Участники сразу получили три "да" и попали в следующий этап шоу.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Quartet Dekru

Елена Демчук

Настоящий самородок воздушной гимнастики приехала на кастинг, чтобы показать, что достичь невероятных результатов можно и своими силами. На высоте 5 метров без страховки 32-летняя Елена исполнила экстримальный номер под песню Билли Айлиш. Судьи сразу подарили ей "билет" в следующий этап проекта.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Елены Демчук

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Ростислав Лазаренко

Парень из Черновцов, торгующий телефонами на рынке, имеет скрытый талант – пронзительный вокал. А еще владеет бархатным голосом. На сцене он исполнил популярную лирическую композицию, которую не оценил Притула, но положительно восприняли Ксения и Евгений. Ростислав мотивировался на будущее пошел готовиться к следующему этапу шоу.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Ростислава Лазаренко

Виталий Мицак

Киевский дуэт аниматоров, создающих отличное настроение благодаря шоу воздушных шаров, пришел одним из последних на проект талантов. На сцене они "мастерили" животных из разноцветных шаров и дарили улыбки всем в зале. Но этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в прямые эфиры, поэтому Виталий с напарницей по сцене покинул шоу "Україна має талант".

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Виталия Мицака

Никита Прилуцкий

Юный шоумен Никита учится в университете Поплавского и мечтает попасть в украинский шоу-бизнес. На сцене он исполнил поп-композицию, поднявшую с кресел весь зал и судей – Ксению и Евгения. Притула, как обычно, был категоричен в своей негативной оценке. Но, несмотря на всю страсть на сцене, Никита не смог попасть в прямые эфиры. Следовательно, он стал последним участником кастингов шоу "Україна має талант" 2021 года.

"Україна має талант" 9 выпуск: выступление Никиты Прилуцкого (видео появится позднее)