Перезапуск популярного шоу "Україна має талант" підходить до кінця. Залишився фінальний ефір, у якому учасники боротимуться за звання переможця.

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Грандіозний фінал відкрила Вєрка Сердючка. Вона виступила на сцені талант-шоу зі святковою піснею Wild Christmas. Мама Вєрки зізналась, що дуже вболіває за одного з учасників – Артема Фесько.

"Україна має талант" 10 випуск: Вєрка Сердючка на відкритті фіналу

Євген та Влада

Після трьох "так" пара відчула шалений захват від визнання. Подружжя підтримують їхні батьки, хоч водночас вони хвилюються через небезпеку трюків. Женя та Влада переживали труднощі через фінансові обставини, але в один момент їхнє життя начебто перевернулося. В той самий день, коли вони переїхали на нову квартиру, їм зателефонував Євген Кот і повідомив, що пара танцівників пройшли до фіналу.

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У прямому ефірі Женя та Влада продемонстрували феєричний виступ з небезпечними трюками. Пара досі виступає на роликах без шолома та захисту, чим номер стає ще більш драматичним. Судді стоячи аплодували акробатам.

"Україна має талант" 10 випуск: виступ Євгена та Влади

Артем Галіс

Цей юнак у кастингах здивував дорослим виконанням рок-опери. Артем і справді не по роках дорослий – читає Рея Бредбері та інших знаменитих авторів. Для хлопця дуже важливо те, що саме заради нього розширили число фіналістів, тому він хотів здивувати суддів щирим та чесним виконанням пісні.

Артем обрав незвичну композицію – нову пісню Адель Easy On Me. Він поділився, що вирішив виконати її тому, що хотів передати почуття з композиції усій публіці. Чуттєвий виступ підкорив усіх суддів та залу.

"Україна має талант" 10 випуск: виступ Артема Галіса

Станіслав Скочко

Вчитель фізкультури душею відчув, що йому слід спробувати себе на "Україна має талант". Він не помилився, адже пройшов до фіналу. Чоловік розповів, що його дитинство було нелегким – ріс без батька, а мати не мала часу на виховання. Тож своїми успіхами Станіслав завдячує лише собі.

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Скочко обіцяв здивувати суддів у фіналі – і виконав цю обіцянку. Він показав екстремальне силове шоу, де підіймав штангу у 200 кілограмів, розбивав цеглини та тримав на собі 5 людей під плитою упродовж 15 секунд.

"Україна має талант" 10 випуск: виступ Станіслава Скочко

Михайло Макаров

Чоловік хвилювався перед виступом на "Україна має талант", оскільки боявся, що може бути "не форматом" для проєкту. Однак був у захопленні, коли отримав білет до фіналу завдяки "золотій кнопці". Цього разу він відчув, що країна ним пишається, хоч раніше зазнавав булінгу та насмішок через його тіло.

Михайло здивував новими приголомшливими трюками у прямому ефірі шоу. Зворушливості виступу додавав музичний супровід та легендарне прочитання вірша "Крила" Богданом Ступкою.

"Україна має талант" 10 випуск: виступ Михайла Макарова

Гурт Zapal

Юнаки були впевнені в тому, що всього слід досягати самим. Тому коли отримали чотири "так", були розчулені до сліз, адже здійснили свою мрію. Колектив наголосив, що попри все буде продовжувати популяризувати українське.

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На цимбалах гурт заграв всесвітньо відомий "Щедрик", пісню "Океану Ельзи" "Там, де нас нема", "Старі фотографії" гурту "Скрябін", "Плакала" колективу KAZKA, "Дикі танці" Руслани та інші мелодії від українських виконавців.

"Україна має талант" 10 випуск: виступ гурту Zapal

Ельдар Юлдашев

Хлопець з самого дитинства хотів потрапити на шоу "Україна має талант". Коли ж він зрозумів, що пройшов до фіналу, почав працювати над собою. Кожна репетиція була для нього справжнім випробуванням, які Ельдар таки зміг подолати.

Хлопчик вразив шокуючими трюками з повітряної акробатики. Судді зазначили, що не кожен дорослий гімнаст міг би їх повторити, тож талант Ельдара – безсумнівний.

"Україна має талант" 10 випуск: виступ Ельдара Юлдашева

Mind2Mind

Попри участь у талант-шоу інших країн, пара шалено хвилювалась перед виступом на українській публіці. Але після фурору на кастингу вони навіть наважилися переїхати до України з Дубая.

У прямому ефірі менталісти були на дистанції, що ускладнювало їхню роботу. Марина назвала кілька правдивих фактів про людей із зали й назвала предмет, який тримав у руці Євген Кот. Пара демонструвала й можливості звичайних людей "передавати думки" – Ксенія Мішина відгадала, що в руці у Марини. Наприкінці усіх приголомшив "трюк", у якому Сергій Притула обрав з 50 різних карток картку з Золотими Воротами, поблизу яких і перебувала на той час Марина.

"Україна має талант" 10 випуск: виступ Mind2Mind

Дмитро Політов

Чоловік хотів принаймні не зганьбитися на кастингу "Україна має талант", але виконав план "максимум" і пройшов до фіналу. Дмитро зізнався, що у мережі зазнав багато хейту через те, що приїхав до України з Росії, однак наголосив, що це не стосується його роботи. До того ж він саме в Україні створив сім'ю та продовжує розвиватися.

Тоді як в епізодах пілоніст вражав зухвалим виступом, у прямому ефірі він підкорив чуттєвим і зворушливим, що не завадив йому показати всі можливості свого тіла.

"Україна має талант" 10 випуск: виступ Дмитра Політова

Артем Фесько

Юний вокаліст вперше зізнався, що його батько з ним не спілкується. Однак абсолютну любов Артем отримує від бабусі, яка підтримує та вчить онука. Хлопець зараз переживає непростий період, адже в нього ламається голос. Кожне перенавантаження може закінчитися для Артема зірваним голосом та виступом.

Та щоб здобути перемогу на "Україна має талант", хлопець готовий йти на ризики. Він виконав композицію Ave Maria та взяв надзвичайно високі ноти.

"Україна має талант" 10 випуск: виступ Артема Феська

Наталія Лебердюк та Денис Матросов

Батько з донькою геть не очікували на кастингах побачити золоте світло навколо, бо очікували отримати лиш два "так". Вони намагаються донести людям історії, які мають знати всі, за допомогою світла. Часто дует стикається з нерозумінням, але продовжує займатися своєю справою попри все.

Наталія та Денис зворушили історією про дівчинку, що спостерігає за постійними сварками та конфліктами батьків. Понад усе вона мріє лиш про те, щоб її тато та мама знову любили один одного, що і стається наприкінці. Сімейна історія у різдвяний день викликала у кожного неймовірні емоції.

"Україна має талант" 10 випуск: виступ Наталії та Дениса

Єлизавета Крутікова

Все своє життя Ліза йшла до своєї мрії – вона займалась гімнастикою з 6 років. Після того як дівчина дізналась, що проходить у фінал, вона удвічі збільшила тренування. Але на одному з них вона зламала кисть після удару. Тому Єлизавета Крутікова не змогла показати виступ у фіналі проєкту. Однак вона наважилась вийти на сцену і заявила, що вона обов'язково повернеться.