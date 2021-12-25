Перезапуск популярного шоу "Україна має талант" подходит к концу. Остался финальный эфир, в котором участники будут сражаться за звание победителя.

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Грандиозный финал открыла Верка Сердючка. Она выступила на сцене талант-шоу с праздничной песней Wild Christmas. Мама Верки призналась, что очень болеет за одного из участников – Артема Фесько.

"Україна має талант" 10 выпуск: Верка Сердючка на открытии финала

Евгений и Влада

После трех "да" пара почувствовала неистовый восторг от признания. Супругов поддерживают их родители, хотя одновременно они волнуются из-за опасности трюков. Женя и Влада переживали трудности из-за финансовых обстоятельств, но в один момент их жизнь будто бы перевернулась. В тот самый день, когда они переехали на новую квартиру, им позвонил Евгений Кот и сообщил, что пара танцоров прошла в финал.

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В прямом эфире Женя и Влада продемонстрировали феерическое выступление с опасными трюками. Пара до сих пор выступает на роликах без шлема и защиты, чем номер становится еще более драматичным. Судьи стоя аплодировали акробатам.

"Україна має талант" 10 выпуск: выступление Евгения и Влады

Артем Галис

Этот юноша на кастингах удивил взрослым исполнением рок-оперы. Артем и в самом деле не по годам взрослый – читает Рэя Брэдбери и других знаменитых авторов. Для парня очень важно то, что именно ради него расширили число финалистов, поэтому он хотел удивить судей искренним и честным исполнением песни.

Артем выбрал необычную композицию – новую песню Адель Easy On Me. Он поделился, что решил исполнить ее потому, что хотел передать чувства из композиции всей публике. Чувственное выступление покорило всех судей и зал.

"Україна має талант" 10 выпуск: выступление Артема Галиса

Станислав Скочко

Учитель физкультуры душой почувствовал, что ему следует попробовать себя на "Україна має талант". Он не ошибся, ведь прошел в финал. Мужчина рассказал, что его детство было нелегким – рос без отца, а у матери не было времени на воспитание. Поэтому своими успехами Станислав обязан только себе.

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Скочко обещал удивить судей в финале – и выполнил это обещание. Он показал экстремальное силовое шоу, где поднимал штангу в 200 килограммов, разбивал кирпичи и держал на себе 5 человек под плитой в течение 15 секунд.

"Україна має талант" 10 выпуск: выступление Станислава Скочко

Михаил Макаров

Мужчина волновался перед выступлением на "Україна має талант", поскольку боялся, что может быть "не форматом" для проекта. Однако был в восторге, когда получил билет в финал благодаря "золотой кнопке". На этот раз он почувствовал, что страна им гордится, хотя раньше подвергался буллингу и насмешкам из-за его тела.

Михаил удивил новыми потрясающими трюками в прямом эфире шоу. Трогательности выступлению добавляло музыкальное сопровождение и легендарное прочтение стихотворения "Крылья" Богданом Ступкой.

"Україна має талант" 10 выпуск: выступление Михаила Макарова

Группа Zapal

Юноши были уверены в том, что всего следует достигать самим. Поэтому когда получили четыре "да", были растроганы до слез, ведь осуществили свою мечту. Коллектив подчеркнул, что несмотря ни на что будет продолжать популяризировать украинское.

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На цимбалах группа сыграла всемирно известный "Щедрик", песню "Океан Эльзи" "Там, де нас нема", "Старі фотографії" группы "Скрябин", "Плакала" коллектива KAZKA, "Дикі танці" Русланы и другие мелодии от украинских исполнителей.

"Україна має талант" 10 выпуск: выступление группы Zapal

Эльдар Юлдашев

Парень с самого детства хотел попасть на шоу "Україна має талант". Когда же он понял, что прошел в финал, начал работать над собой. Каждая репетиция была для него настоящим испытанием, которые Эльдар все-таки смог преодолеть.

Мальчик поразил шокирующими трюками по воздушной акробатике. Судьи отметили, что не каждый взрослый гимнаст мог бы их повторить, поэтому талант Эльдара – несомненный.

"Україна має талант" 10 выпуск: выступление Эльдара Юлдашева



Mind2Mind

Несмотря на участие в талант-шоу других стран, пара безумно волновалась перед выступлением на украинской публике. Но после фурора на кастинге они даже решились переехать в Украину из Дубая.

В прямом эфире менталисты были на дистанции, что затрудняло их работу. Марина назвала несколько правдивых фактов о людях из зала и назвала предмет, который держал в руке Евгений Кот. Пара демонстрировала и возможности обычных людей "передавать мысли" – Ксения Мишина отгадала, что в руке у Марины. В конце всех ошеломил "трюк", в котором Сергей Притула выбрал из 50 различных карточек карточку с Золотыми Воротами, возле которых и находилась в то время Марина.

"Україна має талант" 10 выпуск: выступление Mind2Mind

Дмитрий Политов

Мужчина хотел по крайней мере не опозориться на кастинге "Україна має талант", но выполнил план "максимум" и прошел в финал. Дмитрий признался, что в сети потерпел много хейта из-за того, что приехал в Украину из России, однако подчеркнул, что это не касается его работы. К тому же он именно в Украине создал семью и продолжает развиваться.

Тогда как в эпизодах пилонист поражал дерзким выступлением, в прямом эфире он покорил чувственным и трогательным, что не помешало ему показать все возможности своего тела.

"Україна має талант" 10 выпуск: выступление Дмитрия Политова

Артем Фесько

Юный вокалист впервые признался, что его отец с ним не общается. Однако абсолютную любовь Артем получает от бабушки, которая поддерживает и учит внука. Парень сейчас переживает непростой период, ведь у него ломается голос. Каждая перегрузка может закончиться для Артема сорванным голосом и выступлением.

Но чтобы одержать победу на "Україна має талант", парень готов идти на риск. Он исполнил композицию Ave Maria и взял чрезвычайно высокие ноты.

"Україна має талант" 10 выпуск: выступление Артема Фесько

Наталья Лебердюк и Денис Матросов

Отец с дочкой совсем не ожидали на кастингах увидеть золотой свет вокруг, потому что ожидали получить лишь два "да". Они пытаются донести людям истории, которые должны знать все, с помощью света. Часто дуэт сталкивается с непониманием, но продолжает заниматься своим делом несмотря ни на что.

Наталья и Денис растрогали историей о девочке, наблюдающей за постоянными ссорами и конфликтами родителей. Больше всего она мечтает лишь о том, чтобы ее папа и мама снова любили друг друга, что и происходит в конце. Семейная история в рождественский день вызвала у каждого невероятные эмоции.

"Україна має талант" 10 выпуск: выступление Натальи и Дениса (видео появится позже)

Елизавета Крутикова

Всю свою жизнь Лиза шла к своей мечте – она занималась гимнастикой с 6 лет. После того как девушка узнала, что проходит в финал, она вдвое увеличила тренировки. Но на одной из них она сломала кисть после удара. Поэтому Елизавета Крутикова не смогла показать выступление в финале проекта. Однако она решилась выйти на сцену и заявила, что она обязательно вернется.