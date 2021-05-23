"Судді знову відзначились": Go_A зайняли друге місце у глядацькому голосуванні Євробачення

Український гурт Go_A успішно виступив на Євробаченні-2021, зайнявши п'яте місце у конкурсі. Як і пророкували букмекери, вони повинні були зайняти 4 або 5 позицію. Втім, як показали результати голосування глядачів, вони могли б зайняти друге місце у шоу, якби не бали від журі, що визначає кожна країна.

Відомо, що голосування у фіналі Євробачення щороку відбувається за наступним принципом: 50% голосів забезпечує журі конкурсу, тобто кожна країна-учасник віддає конкурсантам від 1 до 12 балів, а також 50% голосів глядачів, які відправляють смс-повідомлення, телефонують або голосують у мобільному застосунку.

Важливо Україна на Євробаченні-2021: яке місце Go_A посіли у фіналі

Результати голосування за Україну

У 2021 році Україна мала би всі шанси зайняти друге місце у конкурсу, якби у конкурсі враховувались лише голосування глядачів. Оскільки загальний бал від журі склав 97 балів, в той час як бал від глядачів – 267! Більшу кількість балів від фанатів зміг отримати лише італійський гурт-переможець Євробачення-2021 Måneskin – 318 балів.

Але через те, що журі дали невелику кількість балів Україні, то загальний бал склав 364. В той час як в Італії – 524, у Франції – 499, Швейцарії – 432 і в Ісландії – 378.

Зверніть увагу Результати голосування Євробачення-2021

Згідно з результатами лише глядацького голосування, то список лідерів Євробачення-2021 був би наступним:

Італія – 318 балів

Україна – 267 балів

Франція – 251 балів

Фінляндія – 218 балів

Ісландія – 180 балів

Швейцарія – 165 балів

Литва – 165 балів

Реакція мережі

Глядачі Євробачення-2021 та прихильники гурту Go_A в інстаграмі зазначають, що бали від суддів вже давно негативно впливають на загальні результати конкурсантів з різних країн. Адже дуже часто країни віддають бали не за талант виконавця, а за "сусідство" чи інші дружні стосунки: