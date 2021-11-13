Участь Олександри Яремчук на "Міс Світу-2021" під загрозою: у чому проблема "Міс України"

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2021" може не поїхати на "Міс Світ" у Пуерто-Ріко. Олександра Яремчук досі не отримала американську візу. Вона звернулась до посольства з проханням посприяти у пришвидшенні цього процесу.

У "Міс України-2021" Олександри Яремчук виникли проблеми в отриманні американської візи. Дівчина має бути в Пуерто-Ріко вже 19 листопада, однак вона досі не проходила співбесіди.

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Для того, щоб приїхати до Пуерто-Ріко, треба мати американську візу. Адже Пуерто-Ріко залежить від США, хоч і має систему самоврядування.

Національний комітет конкурсу надіслав до посольства листа з проханням пришвидшити процес отримання візи. Комітет додав, що зі свого боку гарантуватиме дотримання Олександрою Яремчук всіх вимог законодавства Сполучених Штатів.

Був поданий весь необхідний пакет документів, включаючи офіційне запрошення від організації Miss World Limited. Оскільки міжнародний конкурс Miss World 2021 стартує 21.11.2021, ми потребуємо запису на термінову співбесіду. На жаль, нам досі не призначили дату та час її проходження,

– мовиться у зверненні.



"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук / Фото з інстаграму конкурсу

Що буде, коли Яремчук таки не отримає візу

Якщо Олександра Яремчук не зможе отримати американську візу, замість неї на конкурс "Міс Світ-2021" полетить "Міс Україна International" Ольга Шамрай.



"Міс Україна International" Ольга Шамрай / Фото з інстаграму конкурсу

Згідно з правилами конкурсу, до Пуерто-Ріко могла вирушити Віцеміс Луїза Філатова. Однак вона так само не має американської візи.

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