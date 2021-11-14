Два дні тому, 12 листопада, з'явилась інформація, що 22-річна "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук не лише не отримала візу в Пуерто-Ріко, а й не знає дату й час співбесіди в Посольстві США. Ексклюзивно для 24 каналу голова PR-служби конкурсу краси розповіла, що замість неї вже погодилась поїхати "Міс Україна International 2021" Ольга Шамрай.

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Іванна Лесик запевнила, що "неможливих завдань для їхньої команди не існує", відтак вони готові усього за п'ять днів підготувати Ольгу Шамрай до "Міс Світу 2021". Так, дівчині доведеться вивчити танець, який для Олександри Яремчук поставив Дмитро Жук, знятись у промороликах, втиснутись у готову сукню та взяти уроки макіяжу, адже до Пуерто-Ріко вона полетить без візажиста.

Ольгу ми вже повідомили, вона готова представити Україну на "Міс Світу 2021". Хоч й Ольга, і комітет сподіваються, що Олександра Яремчук отримає візу та полетить у Пуерто-Ріко,

– розповіла Іванна Лесик.

Вона додала, що комітету конкурсу "Міс Україна" на постійному зв'язку з переможницями. Дівчатам допомагають з організацією інтерв'ю та розвитком благодійних проєктів.

"Міс Україна International 2021" Ольга Шамрай / Фото з пресслужби

Зауважимо, замість Олександри Яремчук на "Міс Світу 2021" мала б поїхати "Віце-Міс Україна 2021" Луїза Філатова, однак дівчина теж не має американської візи.

Чому "Міс Україна 2021" досі не отримала візу

Голова PR-служби "Міс Україна" наголосила, що Олександрі Яремчук не призначили дату співбесіди лише тому, що Посольства США в Україні працює в карантинному режимі. Відтак процедура отримання віз затягується.

Оргкомітет Miss World Limited допомагає нам в отриманні дати на співбесіду й готовий сприяти в будь-якому питанні, аби Україна була гідно представлена на наймасштабнішому всесвітньому конкурсі краси,

– пояснила Іванна Лесик.

Для 24 каналу вона підтвердила інформацію, що раніше Олександрі Яремчук відмовляли у в'їзді до США. Тоді дівчина планувала полетіти у Штати з туристичною метою.

"Посольство США в Україні дає відмову всім у стандартній формі. Випускниці вишу та незаміжній дівчині не так просто отримати туристичну візу", – наголосила представниця конкурсу краси.

Цікаво Про життя до конкурсу, стосунки та перемогу: інтерв'ю з "Міс Україна" 2021 Олександрою Яремчук

"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук з переможницями / Фото з пресслужби