Учасниця "Танців з зірками" та "Холостяка-12" Аделіна Делі вперше стане мамою

Героїня розважальних шоу та танцівниця Аделіна Делі повідомила про вагітність. Вона показала фотосесію, яку зробила при надії, та розповіла про самопочуття.

Українська танцівниця Аделіна Делі вагітна первістком. Про це вона повідомила в інстаграм-сторіз. Також учасниця "Холостяка" і "Танців з зірками" знялась у фотосесії.

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Аделіна Делі стане мамою

Танцівниця не розповіла прихильникам, хто стане батьком її дитини. Але поділилась, що почувається добре та харчується інтуїтивно. Аделіна зізналась, що планує поєднувати кар'єру з материнством.

Я не сильно уявляю себе домогосподаркою. Навіть би сказала, що це виключено, тільки розвиток і робота. Відразу в стрій після пологів. У мене не вдається тримати себе в адекватному моральному стані, сидячи вдома і не маючи графіка. Відразу деградую,

– розповіла Делі.



Аделіна Делі / Фото з інстаграм-сторіз

Аделіна Делі позувала у фотосесії, підкресливши вагітний стан. Вона одягнула чорний ліф та вкорочене худі, які поєднала з темними брюками у смужку. Танцівниця доповнила образ масивними аксесуарами – підвіскою та каблучкою в однаковому стилі.

Аделіна Делі вагітна / Фото з інстаграму Анастасії Овчаренко

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