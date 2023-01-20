38-річна акторка Вікторія Варлей у постшоу "Холостяка" вперше зізналась, що вийшла заміж. Вона розповіла, що її обранцем став мешканець Нью-Йорка Петро, повідомляє 24 Канал.

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Вікторія Варлей вийшла заміж

Акторка розповіла, що зустріла свого коханого у США ще до проєкту – його фото дівчині надіслала подруга. Тоді Вікторія одразу ж зрозуміла, що це чоловік її мрії – за нього вона вийде заміж. Вікторія та Петро почали спілкуватися, але на той момент він був офіційно одружений, хоч з дружиною не жив разом довгий час. Їхній роман не міг розвиватися, тож акторка вирішила взяти участь у романтичному реаліті-шоу.

Після проєкту Варлей повернулась до Маямі, там вона знову зустрілась з Петром. Він запросив її на спільне святкування Нового року, де зізнався про своє розлучення. Опісля пара заручилась, а ще пізніше – одружилась.

Це був ранок. Я прокинулась і ми пішли снідати вдома. Петро зробив мені пропозицію, я сказала так, звичайно. У моїй голові було все настільки сумбурно, що я не розуміла, що відбувається,

– розповіла акторка про освідчення.

Кадри з весільної фотосесії / Скриншот з відео

Зараз Вікторія почувається щасливою поряд зі своїм коханим та насолоджується у подружжі.

"Все, що зі мною відбулося після проєкту, ще раз доводить, що завжди треба йти за своєю мрією і ніколи в собі не сумніватися. Я завжди знала, що вийду заміж тільки один раз, і це буде найкращий чоловік, саме тому я так довго його чекала. Я ніколи не зациклювалась на віці, для мене це "совкове" мислення, яке, на жаль, притаманно багатьом. Дівчата, не слухайте тих, хто намагається вам вбити в голову якісь рамки і правила, для всього є свій час, і все настає в правильну мить саме для вас, не варто втрачати себе, намагаючись підлаштуватися під оточуючих. Кожна з вас має право претендувати на успіх, оточуйте себе тільки тими, хто вас любить і збільшує впевненість в собі, мій чоловік саме такий і я дуже щаслива!" – додала Вікторія в інстаграмі.



Вікторія Варлей вийшла заміж / Фото з інстаграму Вікторії Варлей

Зауважимо, що Вікторія Варлей пішла з проєкту "Холостяк" 12 сезон у 9 випуску. За її словами, саме вона вирішила покинути проєкт, однак монтаж зробив своє діло. Через це вона неодноразово критикувала СТБ за те, що з шоу зробили "відвертий цирк".

"Холостяк" Алекс Топольський зізнався, що певний час навіть жив з Вікторією Варлей в одному районі в Маямі. Тому з акторкою він підтримував хороші стосунки поза проєктом, бо вважає дівчину цікавою особистістю.