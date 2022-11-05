У 2 випуску "Холостяка" шоу покинули одразу шість дівчат. 25-річна Настя – одна з них. Алекс Топольський відпустив її додому одразу після кінної прогулянки, адже не бачив спільного майбутнього. Як з'ясувалося, таке імпульсивне рішення героя допомогло Насті знайти кохання поза проєктом і стати мамою вдруге.

Не пропустіть Холостяк 12 сезон 2 випуск: перші побачення в Україні та романтична прогулянка в Стамбулі

Учасниця "Холостяка" народила другу дитину

На шоу Настя прийшла, коли її доньці Мілані не було й півтора року, а влітку 2022 в дівчинки з'явилася молодша сестричка. Учасниця проєкту народила від чоловіка, з яким познайомилася у серпні, напередодні зйомок. Однак тоді вона "зупиняла свої емоції", бо сподівалася знайти кохання на "Холостяку", а коли вилетіла за півтора тижня – через день переїхала до нього. За її словами, вони за один день перейшли "зі статусу друзі до статусу співмешканці".

Я виграла найголовніший приз. Мій холостяк, моє серденько, і найцінніший приз – наша дитина. Історія нашого кохання розпочалася саме завдяки "Холостяку". І Алексу є за що сказати дякую. Після слів Алекса я просто зрозуміла, хто мені насправді потрібен,

– написала Настя.

Вона наголосила, що поряд з батьком другої дитини почувається реалізованою та коханою. У них нібито вийшла прекрасна сім'я.

"Так, тепер я цілісна, я кохана та кохаю, я в гармонійних стосунках, де ми обидва особистості, де ми обидва не про жертв, а про любов. У мене тяжка доля була, саме була. Дякую чоловіку, що зараз моя доля інша, і я найщасливіша у світі", – додала дівчина.

Учасниця "Холостяка" Настя народила другу дитину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Учасниця "Холостяка" Настя народила другу дитину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо Холостяк 12 сезон 1 випуск: нові кольори троянд на церемонії у шоу, що повернулось в час війни

Фоловери поцікавилися, коли Настя встигла завагітніти й народити, якщо зйомки проєкту завершилися лише в січні. Дівчина пояснила, що для неї шоу закінчилося ще у жовтні, а за два місяці вона встигла закохатися та завагітніти.

Я закінчила проєкт для себе у жовтні. Завагітніла десь у грудні,

– відповіла Настя.

Учасниця "Холостяка" Настя завагітніла за два місяці після проєкту / Скриншот з інстаграм-сторіс