Учасниця "Холостяка-11" Єлизавета Крутікова вагітна: її коханий не стримав сліз

Учасниця шоу "Холостяк" та "Україна має талант" гімнастка Єлизавета Крутікова повідомила про вагітність. Вона показала зворушливе відео, де зробила сюрприз батьку дитини.

Українська гімнастка і спортсменка Ліза Крутікова поділилась щасливою новиною у своєму інстаграмі. Вона повідомила про свою вагітність.

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Ліза Крутікова вагітна

Колишня учасниця проєктів "Холостяк" та "Україна має талант" опублікувала зворушливе відео, на якому зображена з коханим Костянтином. Він відкриває маленьку коробочку, де, вочевидь, побачив тест на вагітність.

Коханий Єлизавети запитав її, чи справді вона вагітна, на що дівчина відповіла ствердно. Костянтин заплакав та обійняв Лізу.

Переїзд через дві смужки, це штраф чи не штраф?

– інтригуюче написала гімнастка.

Як Єлизавета повідомила про вагітність: відео

Як склалось життя Єлизавети після "Холостяка"