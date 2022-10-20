Українська гімнастка і спортсменка Ліза Крутікова поділилась щасливою новиною у своєму інстаграмі. Вона повідомила про свою вагітність.
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Ліза Крутікова вагітна
Колишня учасниця проєктів "Холостяк" та "Україна має талант" опублікувала зворушливе відео, на якому зображена з коханим Костянтином. Він відкриває маленьку коробочку, де, вочевидь, побачив тест на вагітність.
Коханий Єлизавети запитав її, чи справді вона вагітна, на що дівчина відповіла ствердно. Костянтин заплакав та обійняв Лізу.
Переїзд через дві смужки, це штраф чи не штраф?
– інтригуюче написала гімнастка.
Як Єлизавета повідомила про вагітність: відео
Як склалось життя Єлизавети після "Холостяка"
- Єлизаветі Крутіковій не вдалося завоювати серце "Холостяка" Михайла Заливаки. Вона вилетіла з проєкту в 6 випуску.
- Згодом дівчина ще раз з'явилась на телеекранах, – цього разу як спортсменка. Вона виступила з неймовірним гімнастичним номером у шоу "Україна має талант" і пройшла у прямі ефіри. Втім, Єлизавета не змогла виступити у фіналі, бо зламала ногу.
- Після проєктів Ліза налагодила особисте життя. Близько 3 місяців тому Єлизавета Крутікова відсвяткувала річницю стосунків зі своїм коханим Костянтином.
- Нещодавно бойфренд Єлизавети потрапив у серйозну аварію. Чоловіка прооперували, він частково втратив пам'ять. Крутікова зізнається, що у пари зараз чимало випробувань, але вони обов'язково їх подолають.