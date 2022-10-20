Лише півтора місяця тому в мережі стало відомо, що дружина Андрія Бєднякова чекає на другу дитину. Сьогодні, 20 жовтня, український телеведучий став батьком.

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Андрій Бєдняков вдруге став батьком

Радісною новиною шоумен поділився у своїх соціальних мережах. Він показав перше фото новонародженого – його ніжку. Андрій Бєдняков розповів, що в нього та дружини Анастасії народився син.

Телеведучий поділився, що пропустив появу свого сина. Анастасія Коротка разом з донькою перебуває у США, тому, ймовірно, там вона й стала мамою вдруге.

Ласкаво просимо, козаче. Така вже в мене традиція. Пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко. Але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина. Найкраща мама,

– написав Андрій Бєдняков.

В Андрія Бєднякова народився син / Фото з інстаграму ведучого

Шанувальники та колеги Андрія Бєднякова вітають його зі щасливою новиною. У коментарях безліч побажань від зірок та фанів:

Леся Нікітюк: "Вітаю, малий";

Настя Каменських: "Як це прекрасно";

Юлія Саніна: "Вітаю, хай буде найщасливіший";

Ольга Сумська: "Вітаємо з синочком. Настуня – героїня. Бережи Боже";

Раміна: "Вітаю".

Особисте життя Бєднякова та новина про другу вагітність