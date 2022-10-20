Украинская гимнастка и спортсменка Лиза Крутикова поделилась счастливой новостью в своем инстаграмме. Она сообщила о своей беременности.
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Лиза Крутикова беременна
Бывшая участница проектов "Холостяк" и "Украина имеет талант" опубликовала трогательное видео, на котором изображена с любимым Константином. Он открывает маленькую коробочку, где, по-видимому, увидел тест на беременность.
Возлюбленный Елизаветы спросил ее, действительно ли она беременна, на что девушка ответила утвердительно. Константин заплакал и обнял Лизу.
Переезд через две полоски, это штраф или штраф?
– интригующе написала гимнастка.
Как Елизавета сообщила о беременности: видео
Как сложилась жизнь Елизаветы после "Холостяка"
- Елизавете Крутиковой не удалось завоевать сердце "Холостяка" Михаила Заливаки. Она вылетела из проекта в 6 выпуске.
- Впоследствии девушка еще раз появилась на телеэкранах – на этот раз как спортсменка. Она выступила с невероятным гимнастическим номером в шоу "У Украины есть талант" и прошла в прямые эфиры. Впрочем, Елизавета не смогла выступить в финале, потому что сломала ногу.
- После проектов Лиза наладила личную жизнь. Около 3 месяцев назад Елизавета Крутикова отметила годовщину отношений со своим любимым Константином.
- Недавно бойфренд Елизаветы попал в серьезную аварию. Мужчину прооперировали, он частично потерял память. Крутикова признается, что у пары сейчас немало испытаний, но обязательно их преодолеют.