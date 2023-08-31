Вклали багато сил і грошей, – учасник "Холостячки" Роман Свечкоренко назвав вартість весілля

Учасник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко днями зіграв весілля з Лерою Чернецькою. Чоловік розповів деталі їхнього свята та у скільки обійшлась організація.

Психолог і учасник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко розповів про весілля в інстаграм-сторіз. Він відповів на найбільш популярні запитання прихильників.

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Яким було весілля Свечкоренка й Чернецької

Святкування пройшло у Житомирській області. Привітати молодят приїхало 65 гостей.

Загалом було 65 гостей, хоча мало бути 75. Більшість з тих, хто не зміг приїхати, – військові. Через графік, що постійно змінюється, та обставини, в них не вийшло,

– поділився Роман.



Роман Свечкоренко про весілля / Фото з інстаграм-сторіз

За словами Свечкоренка, на весілля пара витратила більше як мільйон гривень, та точної суми вони не підраховували. У нього також поцікавилися, чи "окупилося" весілля.

"Ні, але ми від самого початку розуміли, що так буде. Багато вклали сил, грошей і часу у кожну деталь, але найголовніше, ми робили весілля для себе, щоб через деякий час подивитися і кайфувати".



Роман Свечкоренко про весілля / Фото з інстаграм-сторіз



Роман Свечкоренко про весілля / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки Свечкоренка й Чернецької