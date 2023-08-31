Вклали багато сил і грошей, – учасник "Холостячки" Роман Свечкоренко назвав вартість весілля
Джерело:Роман Свечкоренко
Учасник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко днями зіграв весілля з Лерою Чернецькою. Чоловік розповів деталі їхнього свята та у скільки обійшлась організація.
Психолог і учасник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко розповів про весілля в інстаграм-сторіз. Він відповів на найбільш популярні запитання прихильників.
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Яким було весілля Свечкоренка й Чернецької
Святкування пройшло у Житомирській області. Привітати молодят приїхало 65 гостей.
Загалом було 65 гостей, хоча мало бути 75. Більшість з тих, хто не зміг приїхати, – військові. Через графік, що постійно змінюється, та обставини, в них не вийшло,
– поділився Роман.
Роман Свечкоренко про весілля / Фото з інстаграм-сторіз
За словами Свечкоренка, на весілля пара витратила більше як мільйон гривень, та точної суми вони не підраховували. У нього також поцікавилися, чи "окупилося" весілля.
"Ні, але ми від самого початку розуміли, що так буде. Багато вклали сил, грошей і часу у кожну деталь, але найголовніше, ми робили весілля для себе, щоб через деякий час подивитися і кайфувати".
Роман Свечкоренко про весілля / Фото з інстаграм-сторіз
Роман Свечкоренко про весілля / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про стосунки Свечкоренка й Чернецької
- Роман Свечкоренко розповів про нову кохану після завершення проєкту "Холостячка" й напередодні Нового 2021 року. Тоді в мережі її обговорювали її молодий вік – дівчина на 10 років молодша від обранця.
- Вже 27 жовтня 2022 року Роман повідомив про заручини з дівчиною. Він зробив коханій пропозицію.
- 26 серпня Роман та Валерія зіграли весілля на казковій локації просто неба. Згодом вони зіграли ще одне весілля для родичів.