На диво, чимало учасників другого сезону "Холостячки" знайшли кохання одразу після проєкту. До їхньої когорти приєднався блогер і психолог Роман Свечкоренко. Він не просто поринув у нові стосунки, а з'їхався зі своєю обраницею. Дівчину він представив у мережі 31 грудня й останні п'ять днів на неї ллється страшенний хейт.
До теми Фіналіст "Холостячки" Роман Свечкоренко розсекретив свою кохану
Як дівчину Роми з "Холостячки" цькують у мережі
На диванних критиків Валерія поскаржилась у своєму профілі. Вона зізналась, що в директі та коментарях її хейтять за все – починаючи від віку закінчуючи пірсингом у носі:
- "Фу, у доньки годиться";
- "Вона несерйозна, не готова до сім'ї";
- "Може бухати менше буде і татуювань бити";
- "Міг знайти нормальну, без тату та пірсингів".
Люди, ви зовсім збожеволіли? Так, у мене є татуювання, ось проколола ніс. Ми разом з Ромою це робили, якщо що. Так, мені 21. Так, у нас 10 років різниці. Так, я низенька. Так, я не виглядаю так, як вам хотілося б,
– емоційно відповіла дівчина.
У відвертому дописі вона зізналась, що через шквал критики зненавиділа свій зріст, вік, одяг, всі пірсинги, зовнішність і себе загалом. У Лєри нібито почалися проблеми з самооцінкою.
"Будьте добрішими, і якщо вашу думку не питали, краще промовчати", – завершила дівчина Свечкоренка. "Все буде добре", – підтримав він її в коментарях.
Роман Свечкоренко з "Холостячки" з дівчиною / Фото з інстаграму Лєри
Хто з учасників "Холостячки" знайшов своє кохання
- Фіналіст Дмитро Шевченко не самотній. Він зустрічається з учасницею першого "Холостяка" Катериною Шеффер. Чоловік побачив її у фейсбуці, написав перший і запросив на побачення. Так усе й закрутилося.
- Олег Плахотнюк повернувся до екскоханої, яка народила йому молодшу донечку, та освідчився їй просто в студії пост-шоу.
- Павло Богда зустрічається з дівчиною та готовий одружитися з нею.
Повний текст публікації Валерії Чернецької:
До останнього не хотіла це писати, але я не можу промовчати.
"Фу", у доньки годиться", "вона несерйозна, не готова до сім'ї", "може бухати менше буде і татуювань бити", "міг знайти нормальну, без тату та пірсингів". Люди, ви там зовсім збожеволіли?
Так, у мене є татуювання, ось нещодавно проколола ніс. Ми разом з Ромою це робили, якщо що. Так, мені 21. Так, у нас 10 років різниці. Так, я низенька. Так, я не виглядаю так, як вам хотілося б.
За ці два дні я вигребла стільки хейту, скільки за все життя не чула у свій бік. Я зненавиділа себе, я ненавиджу кожен свій прокол, свою зовнішність, зріст, вік, одяг. А варто тільки зайти в директ і прочитати коментарі, і на тобі, я не можу навіть на себе дивитися. Хоча до цього з самооцінкою все було добре.
Будьте добрішими, і якщо вашу думку не питали, краще промовчати.