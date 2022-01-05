На диво, чимало учасників другого сезону "Холостячки" знайшли кохання одразу після проєкту. До їхньої когорти приєднався блогер і психолог Роман Свечкоренко. Він не просто поринув у нові стосунки, а з'їхався зі своєю обраницею. Дівчину він представив у мережі 31 грудня й останні п'ять днів на неї ллється страшенний хейт.

До теми Фіналіст "Холостячки" Роман Свечкоренко розсекретив свою кохану

Як дівчину Роми з "Холостячки" цькують у мережі

На диванних критиків Валерія поскаржилась у своєму профілі. Вона зізналась, що в директі та коментарях її хейтять за все – починаючи від віку закінчуючи пірсингом у носі:

"Фу, у доньки годиться";

"Вона несерйозна, не готова до сім'ї";

"Може бухати менше буде і татуювань бити";

"Міг знайти нормальну, без тату та пірсингів".

Люди, ви зовсім збожеволіли? Так, у мене є татуювання, ось проколола ніс. Ми разом з Ромою це робили, якщо що. Так, мені 21. Так, у нас 10 років різниці. Так, я низенька. Так, я не виглядаю так, як вам хотілося б,

– емоційно відповіла дівчина.

У відвертому дописі вона зізналась, що через шквал критики зненавиділа свій зріст, вік, одяг, всі пірсинги, зовнішність і себе загалом. У Лєри нібито почалися проблеми з самооцінкою.

"Будьте добрішими, і якщо вашу думку не питали, краще промовчати", – завершила дівчина Свечкоренка. "Все буде добре", – підтримав він її в коментарях.

Роман Свечкоренко з "Холостячки" з дівчиною / Фото з інстаграму Лєри

Хто з учасників "Холостячки" знайшов своє кохання

Фіналіст Дмитро Шевченко не самотній. Він зустрічається з учасницею першого "Холостяка" Катериною Шеффер. Чоловік побачив її у фейсбуці, написав перший і запросив на побачення. Так усе й закрутилося.

Олег Плахотнюк повернувся до екскоханої, яка народила йому молодшу донечку, та освідчився їй просто в студії пост-шоу.

Павло Богда зустрічається з дівчиною та готовий одружитися з нею.

Повний текст публікації Валерії Чернецької:

До останнього не хотіла це писати, але я не можу промовчати.

"Фу", у доньки годиться", "вона несерйозна, не готова до сім'ї", "може бухати менше буде і татуювань бити", "міг знайти нормальну, без тату та пірсингів". Люди, ви там зовсім збожеволіли?

Так, у мене є татуювання, ось нещодавно проколола ніс. Ми разом з Ромою це робили, якщо що. Так, мені 21. Так, у нас 10 років різниці. Так, я низенька. Так, я не виглядаю так, як вам хотілося б.

За ці два дні я вигребла стільки хейту, скільки за все життя не чула у свій бік. Я зненавиділа себе, я ненавиджу кожен свій прокол, свою зовнішність, зріст, вік, одяг. А варто тільки зайти в директ і прочитати коментарі, і на тобі, я не можу навіть на себе дивитися. Хоча до цього з самооцінкою все було добре.

Будьте добрішими, і якщо вашу думку не питали, краще промовчати.