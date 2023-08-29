Саме влітку багато зіркових пар вирішують офіційно поєднати свої серця. У 2023 році українські знаменитості доводили, що життя триває попри війну. А світові селебріті цього літа продемонстрували – любові варта кожна людина. 24 Канал зібрав усіх зірок, які зіграли весілля цього літа.

Цікаво Дженніфер Лопес привітала Бена Аффлека з річницею весілля: фото, яких не було в мережі

Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін

Чутки про таємне весілля співачки та ресторатора ходили ще з червня. Ймовірно, саме тоді пара таємно зіграла весілля в одному з київських закладів. Серед гостей було чимало зірок, яким Надя й Міша заборонили викладати фото у мережі. Вже 13 липня пара офіційно зізналась про одруження та показала фото.

Надя Дорофєєва для образу нареченої обрала бежеву сукню бренду TGBotanical на тонких бретелях, а також ніжну вуаль з мереживом ручної роботи українського бренду TheCoat. Образ нареченого викликав обговорення серед фанів – він обрав чорний класичний костюм, білу сорочку, а також кеди й кепку.



Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Роман Свечкоренко і Валерія Чернецька

Психолог та учасник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко одружився з блогеркою Валерією Чернецькою, яка молодша від нього на 10 років. Церемонія відбулась просто неба за присутності близьких, рідних та зіркових гостей.

Образ нареченої складався з сукні з вишитим орнаментом, яка є цілковито ручною роботою, та пишної фати. Наречений обрав класичний чорний смокінг.



Роман Свечкоренко і Валерія Чернецька / Фото з інстаграму пари

Дункан Лоуренс та Джордан Гарфілд

Переможець Євробачення-2019 та автор пісень зіграли весілля на чарівній локації у Швеції. Серед гостей пари були тільки найближчі.

Для весільних образів вони обрали чорні смокінги. Уся локація була прикрашена гіпсофілами, ліліями та свічками у молочних барвах.



Дункан Лоуренс та Джордан Гарфілд / Фото з інстаграму пари

Скотт Хоїнг та Марк Маніо

Соліст відомого гурту Pentatonix одружився з партнером – моделлю Марком Маніо. Церемонія одруження пари відбулося у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. На святкування запросили рідних і друзів.

Образи наречених кардинально відрізнялись від попереднього зіркового весілля – Скотт та Марк одягнули білосніжні костюми та сорочки.



Скотт Хоїнг та Марк Маніо / Фото з інстаграму пари

Алайна Марі Скотт та Метт Меллер

9 червня вийшла заміж названа донька знаменитого репера Емінема. Алайна Марі Скотт та Метт Меллер зіграли весілля у Детройті на красивому майданчику просто неба. Церемонію відвідало 125 гостей, але на весільних знімках не було зіркового батька. Можливо, Емінем відмовився від публікації цих фото в інтернеті.

Алайна Марі Скотт та Метт Меллер / Фото з інстаграму Алайни

Наомі Воттс і Біллі Крудап

Британська акторка Наомі Воттс вийшла заміж за колегу Біллі Крудапа. 54-річна зірка "Кінг-Конга" похвалилась фото з новоспеченим чоловіком на тлі будівлі суду в Манхеттені.

Наомі Воттс постала на фото в елегантній білій сукні з мереживом від Oscar de la Renta за 7400 доларів.



Наомі Воттс з чоловіком / Фото з інстаграму Наомі Воттс