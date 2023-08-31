Психолог и участник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко рассказал о свадьбе в инстаграм-сториз. Он ответил на наиболее популярные вопросы поклонников.
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Какой была свадьба Свечкоренко и Чернецкой
Празднование прошло в Житомирской области. Поздравить молодоженов приехало 65 гостей.
В общей сложности было 65 гостей, хотя должно было быть 75. Большинство из тех, кто не смог приехать, – военные. Из-за постоянно меняющегося графика и обстоятельств, у них не получилось,
– поделился Роман.
Роман Свечкоренко о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз
По словам Свечкоренко, на свадьбу пара потратила более миллиона гривен, и точной суммы они не подсчитывали. У него также поинтересовались, "окупилась" ли свадьба.
"Нет, но мы изначально понимали, что так будет. Многие вложили сил, денег и времени в каждую деталь, но самое главное, мы делали свадьбу для себя, чтобы через некоторое время посмотреть и кайфовать".
Роман Свечкоренко о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз
Роман Свечкоренко о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз
Что известно об отношениях Свечкоренко и Чернецкой
- Роман Свечкоренко рассказал о новой любимой после завершения проекта "Холостячка" и в канун Нового 2021 года. Тогда в сети ее обсуждали ее молодой возраст – девушка на 10 лет моложе избранника.
- Уже 27 октября 2022 года Роман сообщил о помолвке с девушкой. Он сделал любимое предложение.
- 26 августа Роман и Валерия сыграли свадьбу на сказочной локации под открытым небом. Впоследствии они сыграли еще одну свадьбу для родственников.