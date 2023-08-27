Пара зіграла весілля просто неба в колі друзів та родичів. В інстаграмі Роман та Валерія показали перші фото зі святкування.
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Церемонія одруження Романа Свечкоренка з коханою пройшла за містом у затишному саду. Наречені обмінялися обітницями на тлі лаконічної та стильної арки, прикрашеної легкою білою тканиною.
Валерія Чернецька обрала красиву сукню з вишитим орнаментом, яка підкреслила її фігуру. Виявляється, робили цю сукню майже всю добу, це повністю ручна робота. Образ нареченої доповнила довга пишна фата.
Букет дівчинатеж обрала досить незвичайний – зібрала композицію з флористичної зелені та білих квітів.
Роман Свечкоренко одружився з Валерією / Фото з інстаграму
На весілля були запрошені зіркові гості. Зокрема, там помітили продюсера Євгена Таллера, блогерку Ксенію Манекен, учасника "Холостячки-2" Максима Тарапата, ведучого Богдана Буше та багато інших відомих осіб.
Дивіться більше фото з весілля Свечкоренка / Світлини з соцмереж
У коментарях багато прихильників привітали Романа та Валерію. Вітання в інстаграмі написала і Злата Огнєвіч з "Холостячки-2". Співачка лаконічно привітала Романа: "Вітаю". Інші шанувальники пари зраділи цій події:
- "Вау! Рада за вас, наче за себе!"
- "Ви такі гарні! Вітаю!"
- "Ви просто неймовірні".
- "Будьте щасливі".
- "Вітання вашій сім'ї".
- "Нехай ваш союз буде наповнений коханням, злагодою та взаєморозумінням".
Як зародилися стосунки Романа та Валерії
- Нагадаємо, що Свечкоренко покинув проєкт "Холостячка-2" у фіналі, після несподіваного повернення у шоу. Згодом він швидко знайшов нове кохання. Його стосунки з Валерією розпочалися майже одразу після проєкту.
- Роман Свечкоренко розсекретив нову кохану напередодні Нового 2021 року. Тоді в мережі її зацькували за молодий вік – дівчина на 10 років молодша від обранця. У мережі також почали обговорювати те, як Валерія схожа на Злату Огнєвіч.
- Вже 27 жовтня 2022 року Роман повідомив про заручини з дівчиною. Він зробив коханій пропозицію та показав зворушливе відео.
- Додамо, що для Романа Свечкоренка це вже другий шлюб. З колишньою дружиною Ілоною він виховує спільну доньку Мію.