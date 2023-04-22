Учасники гурту провели ніч в Києві, щоб зняти цю відеороботу. Раніше вони розповіли, як змінили пісню для Євробачення-2023.

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Зірки присвятили нову роботу всім людям, які пліч-о-пліч продовжують боротьбу за незалежність, свободу та своє майбутнє. Кліп на пісню Heart of Steel знімали всю ніч – від початку комендантської години і до її завершення. В цьому TVORCHI також вбачають символізм.

Музиканти зазначили, що навіть в найтемнішу ніч, в комендантську годину вони творять нову українську культуру в самому серці столиці. TVORCHI знялися у відео з 60-ма танцівниками, які рухалися в такт музики. Ритмічні рухи та гіпнотичний мотив зачаровують.

Артисти вклали в музичний ролик важливий сенс. Режисер кліпу Руслан Махов пояснив, що в відеороботі вони продемонстрували важливість єдності та свободи.

Це історія про єдність, відчуття один одного, сталевість та незламність. Наші герої-провідники немов притягують в одне місце однодумців – свідомих, мотивованих та сильних духом. Чим більше таких людей разом, тим вони міцніші,

– сказав він.

Дивіться танцювальний ремікс на пісню гурту TVORCHI: відео

Нагадаємо, що вже в травні цього року TVORCHI, які нещодавно презентували оновлену версію конкурсної пісні, поїдуть у Ліверпуль. Зірки поїдуть до Великої Британії з англомовною піснею Heart of Steel, написаною під впливом війни. За словами виконавців, на створення композиції їх надихнула незламність захисників "Азовсталі".

Додамо, що український гурт автоматично потрапив у фінал 13 травня на правах країни-переможця. "Творчі" виступатимуть під номером 19.

Також стало відомо, скільки коштів піде на виступ TVORCHI. На підготовку номера та появу дуету в Британії піде майже 3 мільйони гривень: на постановку, декорації, костюми, спецефекти та багато інших деталей.