На Національному відборі судді та учасники погодилися з перемогою TVORCHI, але радили вдосконалити конкурсну пісню. Вони це зробили та випустили оновлену версію.

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TVORCHI про нову версію треку на Євробачення

Ендрю розповів, що гурт почав працювати над кращими деталями у пісні одразу ж після перемоги. Після багатьох спроб і порад вони вирішили обрати найбільш гармонійне звучання.

"Над ревампом ми почали працювати одразу після перемоги у Нацвідборі. За цей час спробували сотні різних варіантів, навіть в якості експерименту чи не вперше зверталися за рекомендаціями зі сторони. У результаті ми обрали те звучання, яке, на нашу думку, є найгармонійнішим".

Ми зберегли основу оригінальної пісні, за яку глядачі проголосували у фіналі. Додали меседж українською для ідентифікації. Ці слова – це послання для кожного, хто почує нашу пісню зі сцени Євробачення. "Світ палає, а ти – дій" – не сиди, склавши руки, коли страшне відбувається, будь сильним, будь рішучим, – ось що ми хочемо донести,

– додав Джеффрі.

Останні секунди пісні також змінені: вони означають драматизм і боротьбу українців. "Новий потужний фінал зі скрипками передає відчуття боротьби, драматизму, моменту подолання труднощів. Той стан, в якому ми сьогодні живемо".

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Нагадаємо, уже визначили порядок виступу представників країн у фіналі Євробачення-2023. TVORCHI виступатимуть під номером 19.

Також стало відомо, скільки коштів піде на виступ TVORCHI. На підготовку номера та появу дуету в Британії піде майже 3 мільйони гривень: на постановку, декорації, костюми, спецефекти та багато інших деталей.