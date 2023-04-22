Участники группы провели ночь в Киеве, чтобы снять видеоработу. Раньше они рассказали, как изменили песню для Евровидения-2023.

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Звезды посвятили новую работу всем людям, которые бок о бок продолжают борьбу за независимость, свободу и свое будущее. Клип на песню Heart of Steel снимали всю ночь – от начала коменданского часа и до его завершения. В этом TVORCHI также видят символизм.

Музыканты отметили, что даже в самую темную ночь, в комендантский час они создают новую украинскую культуру в самом сердце столицы. TVORCHI снялись в видео с 60 танцовщиками, которые двигались в такт музыки. Ритмические движения и гипнотический мотив очаровывают.

Артисты вложили в музыкальный ролик важный смысл. Режиссер клипа Руслан Махов объяснил, что в видеоработе они продемонстрировали важность единства и свободы.

Это история о единстве, ощущениях друг друга, стальной и несокрушимой. Наши герои-проводники словно притягивают в одно место единомышленников – сознательных, мотивированных и сильных духом. Чем больше таких людей вместе, тем они крепче,

– сказал он.

Смотрите танцевальный ремикс на песню группы TVORCHI: видео

Напомним, что уже в мае этого года TVORCHI, недавно презентовавшие обновленную версию конкурсной песни, поедут в Ливерпуль Звезды поедут в Великобританию с англоязычной песней Heart of Steel, написанной под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали".

Добавим, что украинская группа автоматически попала в финал 13 мая на правах победившей страны. "Творческие" будут выступать под номером 19.

Также стало известно, сколько средств уйдет на выступление TVORCHI. На подготовку номера и появление дуэта в Британии пойдет почти 3 миллиона гривен : на постановку, декорации, костюмы, спецэффекты и многие другие детали.