TVORCHI слідом за Нікітюк переспівали головний хіт Степана Гіги "Цей сон": ефектне відео
Джерело:"Тихий вечір з Оленою Кравець"
Гурт TVORCHI взяв участь у новорічному випуску шоу Олени Кравець та вразив новим звучанням хіта Степана Гіги – "Цей сон". Соліст Джеффрі Кенні бездоганно заспівав українською після закидів, що досі не вивчив мову.
Нове звучання хіту Степана Гіги цьогоріч уже давала Леся Нікітюк – змінила текст і заспівала про те, як у Росії "підгорає". Представники України на Євробаченні-2023 TVORCHI натомість довершили трек сучасним аранжуванням.
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TVORCHI переспівали "Цей сон" Степана Гіги
Ця пісня просто не могла не пролунати в цю новорічну ніч, бо народилася вона вже давно, але отримала друге дихання цього року. А для хлопців, які її заспівають, цей рік також став проривним. Дуже круте поєднання,
– представила гурт Олена Кравець.
TVORCHI – Цей сон: дивіться відео онлайн
У мережі на "Цей сон" у виконанні TVORCHI відреагували з захватом і відзначили не тільки гарну українську Джеффрі, а й танцювальні рухи саундпродюсера Андрія за пультом:
- "Це фантастика просто! Повага солісту за таку гарну українську! Уявляю, як йому було важко вчити";
- "Дуже, дуже круто! Від української мови Джеффрі я в захваті, а ще й дуже гарне аранжування! Пісня у вашому виконанні це реально хіт";
- "Боже, це прекрасно";
- "Дуже гарно";
- "Андрій, цього разу ти затьмарив Джеффрі своїм танцем".