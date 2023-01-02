TVORCHI слідом за Нікітюк переспівали головний хіт Степана Гіги "Цей сон": ефектне відео

Гурт TVORCHI взяв участь у новорічному випуску шоу Олени Кравець та вразив новим звучанням хіта Степана Гіги – "Цей сон". Соліст Джеффрі Кенні бездоганно заспівав українською після закидів, що досі не вивчив мову.

Нове звучання хіту Степана Гіги цьогоріч уже давала Леся Нікітюк – змінила текст і заспівала про те, як у Росії "підгорає". Представники України на Євробаченні-2023 TVORCHI натомість довершили трек сучасним аранжуванням.

До теми Перемога на Євробаченні, нові хіти, пісні з іноземцями: як змінилась музика в Україні у 2022

TVORCHI переспівали "Цей сон" Степана Гіги

Ця пісня просто не могла не пролунати в цю новорічну ніч, бо народилася вона вже давно, але отримала друге дихання цього року. А для хлопців, які її заспівають, цей рік також став проривним. Дуже круте поєднання,

– представила гурт Олена Кравець.

TVORCHI – Цей сон: дивіться відео онлайн

У мережі на "Цей сон" у виконанні TVORCHI відреагували з захватом і відзначили не тільки гарну українську Джеффрі, а й танцювальні рухи саундпродюсера Андрія за пультом:

"Це фантастика просто! Повага солісту за таку гарну українську! Уявляю, як йому було важко вчити";

"Дуже, дуже круто! Від української мови Джеффрі я в захваті, а ще й дуже гарне аранжування! Пісня у вашому виконанні це реально хіт";

"Боже, це прекрасно";

"Дуже гарно";

"Андрій, цього разу ти затьмарив Джеффрі своїм танцем".