Новое звучание хита Степана Гиги в этом году уже давала Леся Никитюк – изменила текст и спела о том, как в России "подгорает". Представители Украины на Евровидении-2023 TVORCHI довершили трек современной аранжировкой.

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TVORCHI перепели "Цей сон" Степана Гиги

Эта песня просто не могла не прозвучать в эту новогоднюю ночь, потому что родилась она уже давно, но получила второе дыхание в этом году. А для ребят, которые ее споют, этот год тоже стал прорывным. Очень крутое сочетание,

– представила группу Елена Кравец.

TVORCHI – Цей сон: смотрите видео онлайн

В сети на "Цей сон" в исполнении TVORCHI отреагировали с восторгом и отметили не только хороший украинский Джеффри, но и танцевальные движения саундпродюсера Андрея за пультом:

"Это фантастика просто! Уважение солисту за такой хороший украинский! Представляю, как ему было трудно учить";

"Очень, очень круто! От украинского языка Джеффри я в восторге, а еще и очень хорошая аранжировка! Песня в вашем исполнении это реально хит";

"Боже, это прекрасно";

"Очень хорошо";

"Андрей, на этот раз ты затмил Джеффри своим танцем".

Напомним! 17 декабря группа TVORCHI победила на Нацотборе Евровидения-2023, а уже 28 декабря подписала контракт с Суспильным на участие в международном конкурсе. В Ливерпуль Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк поедут с песней Heart Of Steel о стальных сердцах украинцев.