Музична індустрія в Україні зазнала неабияких змін у 2022 році. Про все найголовніше, що сталось у сфері творчості та музики дізнавайтесь нижче у матеріалі 24 Каналу.

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Перемога на Євробаченні-2022

Ще рік тому в Україні активно обговорювали Нацвідбір на Євробачення-2022 та скандал з Аліною Паш, яка їздила в окупований Крим. Тоді багато хто й не уявляв, як зміниться життя кожного після 24 лютого. Все ж представляти країну поїхав гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania, яка присвячувалась мамі лідера колективу.

Попри сумніви в тому, чи справді варто брати участь у Євробаченні під час війни, Kalush Orchestra таки поїхали до Турина й виступили на сцені. Найважливішим елементом їхнього номера стало завершення, коли Олег Псюк вигукнув: "Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть Азовсталі. Зараз!". Виступ і вигук вкінці справив враження на європейців: у пошуковику Google різко зросли запити щодо війни в Україні та Маріуполь.

Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 – Stefania: дивіться відео онлайн

Музика війни: україномовні треки й дерусифікація чартів

Якщо до 24 лютого музичні чарти були заповнені російськими та російськомовними треками, то після вторгнення ця ситуація категорично змінилась. Українців не тільки відрізало від виконавців країни-терориста, але й російськомовних пісень українських виконавців. Цьому сприяло й те, що більшість зірок перейшли на українську та рідною мовою почали створювати нові пісні.

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Спектр тематик нових українських пісень був не надто різноманітним: здебільшого стосувався війни, а також це були треки, які не встигли вийти до 24 лютого. Музиканти "клепали" як інколи однотипні хіти про "байрактари" чи "пса Патрона", так і творили нові мелодії.

Найважливіша тенденція у 2022 році – дерусифікація чартів музичних стримінгів. Вже у березні вони почали "очищуватись" від російських авторів та все більше заповнюватись піснями українських артистів. Однак в топах досі трапляються "Інстасамки" чи "Моргенштерни", тому наголошуємо на важливості цінувати наш продукт і відмовлятись від всього, що пов'язано з країною-терористом.



Як українці слухали музику до і після 24 лютого / Фото Texty

Цікаво, що українці відмовилися не тільки від росіян, але й від гастролерів – наприклад, Ані Лорак, та й навіть Світлани Лободи, яка зайняла проукраїнську позицію. Такі персони зникли з музичного топу ютуба, а їхні місця посіли "Антитіла", "Бумбокс", "Океан Ельзи", Дзідзьо, Пономарьов, Jerry Heil, Skofka, Yarmak та інші співаки.

Пісні з іноземцями

Важливою для музичної індустрії України стала підтримка від світових виконавців. Так, українців у війні підтримало безліч знаменитостей – Пол Маккартні, Стінг, Том Оделл, Maneskin, Scorpions, Ед Ширан та багато інших. Це допомогло з'явитися українським музикантам на світовій арені. Так Ед Ширан записав спільний трек разом з гуртом "Антитіла", коли ті були на фронті. Хіт 2step підкорив мережу та став хорошим прикладом того, як через музику можна поширювати інформацію про війну.

Ед Ширан і "Антитіла" – 2step: дивіться відео онлайн

Та цей трек був не одним фітом українського артиста з іноземними.

Pink Floyd випустив трек Hey, Hey, Rise Up з вокалом Андрія Хливнюка. До слова, за дев'ять місяців на пісні вдалося заробити 450 тисяч фунтів стерлінгів на допомогу Україні.

Jerry Heil та Alyona Alyona записали інтернаціональну пісню з німецькою артисткою Ela, де в основі треку – українська купальська пісня, а також записали пісню з польським репером Trill Pem.

Kalush Orchestra вразили спільним хітом з фінським гуртом The Rasmus про війну в Україні, а згодом записали трек разом з польським репером Szpaku, що звучить двома мовами.

Найбільш прослухувані хіти

За підсумками Spotify, найбільш прослухуваними артистами у 2022 році стали Kalush, Skofka, Jerry Heil. У рейтингах ютуба окрім вище перерахованих часто світилися "Океан Ельзи", "Бумбокс", Артем Пивоваров, PROBASS ∆ HARDI. Такими натомість були найпопулярніші хіти у 2022:

Kalush Orchestra – Stefania

Kalush, Skofka – "Додому"

Kalush, Tember Blanche – "Калуські вечорниці"

Мюслі – "Вова, *баш їх бл*дь"

Kalush, Skofka – "Файна".

Національний відбір

17 грудня в Києві відбувся Національний відбір на Євробачення-2023. Серед десяти фіналістів українці та троє суддів обрали переможця, того, хто представить країну в Ліверпулі. Це гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Дует вже підписав контракт з Суспільним.

Зауважимо, що колектив мало не дискваліфікували через Марину KRUTЬ, яка посіла друге місце. Вона скаржилась на гурт TVORCHI через дабл вокалу у прямому ефірі та компанію, яка начебто співпрацює з Росією. Але після тристоронньої зустрічі бандуристка погодилась з перемогою дуету.

Українці по-різному відреагували на перемогу TVORCHI. Одні вважають, що потрібно було продовжувати тематику фольку, а інші радіють, що в наступному році представники української музики представлять новий сучасний стиль разом зі сталевими серцями.

Редакція 24 каналу вітає читачів з Новим роком! Бажаємо, щоб наступний 2023 рік приніс перемогу та ще більше стильної україномовної музики!