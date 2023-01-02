Нове звучання хіту Степана Гіги цьогоріч уже давала Леся Нікітюк – змінила текст і заспівала про те, як у Росії "підгорає". Представники України на Євробаченні-2023 TVORCHI натомість довершили трек сучасним аранжуванням.

До теми Перемога на Євробаченні, нові хіти, пісні з іноземцями: як змінилась музика в Україні у 2022

TVORCHI переспівали "Цей сон" Степана Гіги

Ця пісня просто не могла не пролунати в цю новорічну ніч, бо народилася вона вже давно, але отримала друге дихання цього року. А для хлопців, які її заспівають, цей рік також став проривним. Дуже круте поєднання,
– представила гурт Олена Кравець.

TVORCHI – Цей сон: дивіться відео онлайн

У мережі на "Цей сон" у виконанні TVORCHI відреагували з захватом і відзначили не тільки гарну українську Джеффрі, а й танцювальні рухи саундпродюсера Андрія за пультом:

  • "Це фантастика просто! Повага солісту за таку гарну українську! Уявляю, як йому було важко вчити";
  • "Дуже, дуже круто! Від української мови Джеффрі я в захваті, а ще й дуже гарне аранжування! Пісня у вашому виконанні це реально хіт";
  • "Боже, це прекрасно";
  • "Дуже гарно";
  • "Андрій, цього разу ти затьмарив Джеффрі своїм танцем".