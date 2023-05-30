У TVORCHI нарешті пояснили, чому Джеффрі промовчав після виступу на Євробаченні-2023
Джерело:OBOZREVATEL
У фіналі Євробачення-2023 гурт TVORCHI посів 6 місце, однак все одно нарвався на критику українців. У мережі обурювалися, що Андрій і Джеффрі промовчали після виступу й не сказали ні слова. Команда нарешті пояснила, чому так сталося.
Менеджерка гурту TVORCHI Юлія Могилюк зізналася, що музиканти планували зі сцени Євробачення-2023 звернутися до світу з закликом об'єднатися, але не зробили цього через стрес. Вона послалася на те, що всього за 10 хвилин до виступу Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні дізналися про удар по Тернополю. На емоціях вокаліст забув про меседж, який готував.
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Чому насправді TVORCHI промовчали після виступу на Євробаченні-2023
Джеффрі готував короткий месседж, але через хвилювання і новини про обстріл Тернополя не сказав. Це були слова про об'єднання заради перемоги. Однак свій головний месседж ми донесли через виступ, через пісню і номер,
– прокоментувала Юлія Могилюк.
Вона наголосила, що в номері TVORCHI, який зрежисерував Олег Бондарчук, і так було багато символізму. Як-от алюзія на відоме фото з "Азовсталі", яке зробив Дмитро Козацький з позивним "Орест".
"Для нас було важливо розповісти світу зі сцени про сталеві серця і сталеву волю українців, щоб нас не жаліли, а брали з нас приклад. Сталева людина з планетою в руках – це прототип кожного українця, який захищає людство від зла", – додала менеджерка TVORCHI.
Вона також наголосила на тому, що у грін-румі Андрій Гуцуляк показав табличку з написом TERNOPIL, що була меседжем за всі міста України, які обстрілюють щодня. Ця ідея спала на думку саме Юлії Могилюк.
Ми хотіли заявити про те, що зараз відбувається в нас в країні і підтримати рідне місто. Ефірного часу вже після самого виступу було мало. Ми знали, що нас покажуть перед голосуванням, тому дуже швидко написали назву міста на табличці, яку принесли з гримерної,
– прокоментувала менеджерка гурту.
- До речі, хоч деякі українці хейтили TVORCHI за те, що ті не згадали про війну зі сцени в Ліверпулі, самі Андрій і Джеффрі виступом на Євробаченні-2023 задоволені.
- Однак хлопці казали, що могли заспівати краще, якби не захворіли всією командою.