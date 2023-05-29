Представники України на Євробаченні-2023 вирішили розіграти прапор України з підписами зірок конкурсу. На прапорі – підписи зірок музичного свята цього року.

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Хто не підписав прапор

Автографи на синьо-жовтому прапорі залишили учасники з Фінляндії, Польщі, Італії, Іспанії, Литви, Франції, Німеччини та інших країн. Та головна зірка Євробачення – Лорін – відмовилась підписати прапор. За словами TVORCHI, вона поводилась віддалено на конкурсі.

Лорін, мабуть, єдина учасниця з усіх, з якою особливого контакту у нас не було. Вона трималася осторонь від усіх, і єдина, хто відмовив підписати прапор, який ми просили підписати учасників, щоб потім розіграти його на благодійному аукціоні на підтримку України,

– розповіли Андрій та Джеффрі.



TVORCHI розігрували прапор з підписами зірок Євробачення / Фото з інстаграму TVORCHI

Зауважимо, благодійний аукціон тривав до 28 травня. Кошти, які вдалося зібрати, підуть на допомогу малюкам, які народилися з вадами серця. Планується закупити інкубатори інтенсивної терапії.

Музиканти з TVORCHI додали, що європубліка теж не з захватом сприймала їх на конкурсі. Фани конкурсу були переконані, що Україна минулого року перемогла несправедливо.

"На своєму внутрішньому голосуванні, де голосували єврофани кожної країни, вони поставили нас на останнє місце. Це була помста за минулорічну перемогу України, яка, на їхню думку, була незаслуженою. За період підготовки ми прочитали безліч коментарів, де вони звинувачували нас в тому, що до України особлива увага і що "Україна знов виграє через війну". В одній із країн навіть бойкотували наш виступ".

Чи згадувала Лорін про Україну на Євробаченні

На пресконференції після перемоги Лорін з теплом згадала Україну. Вона розповіла про концерти й любов до українців. Лорін поділилась, що їй боляче спостерігати за новинами та підтримала ідею, що Євробачення має пройти в Києві після перемоги.

Лорін начебто підтримувала Україну й раніше. Вона записувала відео, де говорила про любов до українців й те, що слідкує за подіями. Джамала розповідала, як переможниця Євробачення-2012 запрошувала її у Стокгольм й пропонувала прихисток. Лорін висловлювала підтримку Україні й на бірюзовій доріжці під час відкриття Євробачення.