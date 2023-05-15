Не згадали про війну в Україні: TVORCHI нарвалися на хейт через виступ на Євробаченні-2023

Гурт TVORCHI мав феєричний виступ у гранд-фіналі Євробачення-2023. Артисти зібрали овації глядачів та посіли 6 місце на конкурсі. Проте TVORCHI нарвалися на хейт через те, що на сцені не згадали про війну в Україні.

Учасники гурту Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні вибороли 243 бали від глядачів і журі, передає 24 Канал. Проте 6 місце України на Євробаченні-2023 сподобалося не всім українцям, дехто почав критикувати гурт.

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TVORCHI в Ліверпулі представили Україну з піснею Heart of Steel. Напередодні конкурсу вони дещо оновили трек – додали до неї українські слова.

Зазначимо, що ця пісня про незламність і силу духу людей, створених з волі та сталі. Heart of Steel – це пісня про нескорених, незламних людей, які попри всі труднощі рухаються вперед.

Цей трек був написаний навесні 2022 року, коли українські захисники героїчно стояли на "Азовсталі". Після цього слово "сталь" – стало одним із символів української незламності. Емоції від побаченого TVORCHI перенесли в музику. Переклад пісні гурту – читайте тут.

На сцені Євробачення-2023 український гурт показав неймовірний номер – він став більш динамічним, ніж на Нацвідборі. Це було гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей із хореографією.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться виступ з Євробачення-2023

Але незважаючи на шалену підтримку та вдячність країни, деякі шанувальники все ж знайшли за що розкритикувати TVORCHI.

За що українці критикують гурт

Не всі фани оцінили виступ TVORCHI у фіналі Євробачення-2023. Зокрема, багатьом українцям не сподобалося, що соліст Джеффрі Кенні не насмілився на жодний меседж після виконання Heart of Steel у гранд-фіналі.

Вони не розуміють, чому він ані згадав про війну в Україні, ані закликав до миру, ані подякував Британії та Європі за підтримку. У коментарях люди залишають негативні коментарі гурту:

"Розчарована, що хлопці нічого не сказали на сцені після виступу на підтримку України".

"Чекала в кінці хоча б пару слів, Kalush минулого року й то за пару секунд встиг викрикнути".

"Не вистачило кінцівки. Де "дякую Європа", "Слава Україні" чи "мир Україні"? Цим трохи розчарована".

"Мені не дуже сподобалося, що в кінці виступу був мовчок. Невже не знайшлося сказати хоч два слова подяки".

"Не розумію, чому не сказали нічого в кінці виступу? Навіть банальне thank you Europe".

Самі ж учасники гурту поки ніяк не прокоментували те, що не згадали про війну в нашій країні після свого виступу. Але зазначимо, що лише виступ, як і пісня TVORCHI, глядачам точно нагадала про Україну.

TVORCHI підтримали Україну під час шоу

Минулого року Kalush Orchestra після свого виступу згадали про війну в Україні. Артисти тоді закликав світ врятувати захисників Маріуполя , які перебували на заводі "Азовсталь".

Важливо, що після виступу у фіналі у грін-румі TVORCHI й українська делегація підняла табличку з назвою міста TERNOPIL, щоб привернути увагу Європи до того жаху, який відбувається прямо зараз. це побачили у прямому ефірі 160 мільйонів глядачів зі всього світу.

Тернопіль – це назва нашого рідного міста, яке росія бомбила, поки ми співали на сцені Євробачення про наші сталеві серця, нескореність і волю. Це месседж за усі міста України, які обстрілюють щодня. Європо, об’єднайся проти зла заради миру!,

– звернулися артисти.

Як TVORCHI оцінили свій виступ у фіналі? Виявилося, що за два дні до конкурсу захворів соліст Джеффрі Кенні та вся команда гурту. Але, попри хворобу, результатом голосування TVORCHI задоволені.

Заспівати Heart of Steel їм не завадила навіть ракетна атака Росії по Тернополю. За словами саунд-продюсера, це аж ніяк не вибило їх з колії, лише змотивувало максимально гідно представити Україну.

Ми задоволені, дуже хвилювалися. Думаю, ми показали всьому світу сталеві серця. Сподіваємося, ми надихнули людей бути як українці – бути сильними, бути сміливими, бути єдиними,

– наголосив Андрій Гуцуляк.

Додамо, що в той час, коли TVORCHI на сцені не згадали про війну в Україні, Джамала наважилася на серйозний вчинок під час свого виступу. Після того, як вона виконала пісню "1944", співачка прокричала зі сцени у Ліверпулі заклик: "Слава Україні! Героям слава!". Вже після ефіру Джамала зізналася, що через це обманювала організаторів конкурсу, бо боялася, щоб цей шматок не вирізали з ефіру.