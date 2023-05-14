У день проведення фіналу Євробачення-2023, 13 травня, країна-терористка та вигнанець Росія вирішила зігнати на Україні злість за те, що її відсторонили від участі в пісенному конкурсі. Окупанти вгатили по Тернополю, звідки гурт TVORCHI. Про ракетну атаку Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні дізналися за 10 хвилин до виходу на сцену. Олена Зеленська похвалила їх за гідний виступ на тлі трагічних новин.

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Олена Зеленська прокоментувала виступ TVORCHI на Євробаченні-2023

У твіттері Олена Зеленська наголосила, що співати і представляти країну, коли рідне місто обстрілюють, – це і є сталеві нерви та серця, про які йдеться у Heart of Steel.

Щоб гідно представити свою країну, коли рідний Тернопіль під обстрілом, треба мати не лише сталеві серця, а й сталеві нерви. Дякуємо TVORCHI за чудовий виступ на Євробаченні. Дякуємо всім, хто цього тривожного вечора підтримав Україну. Наша головна перемога попереду,

– написала перша леді України у твіттері.

У коментарях Зеленську підтримав один з юзерів з-за кордону: "Україна переможе. Попри весь жах, який ви переживаєте! Новий день, а це означає, що перемога наближається на день! Молиться за вас цього ранку".

До речі, напередодні фіналу Євробачення-2023 з'явилися чутки, що Зеленському заборонили виступати з промовою, адже конкурс аполітичний. Однак в Офісі Президента відповіли, що навіть не зверталися до організаторів з такою пропозицією.