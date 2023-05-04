TVORCHI не виступатимуть у півфіналах Євробачення-2023, однак їхній виступ можна буде побачити у фіналі конкурсу. Цього року українська пісня відрізнятиметься від всіх тих, що звучати на Євробаченні раніше. TVORCHI заспівають не лише українською, а й англійською мовами.
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TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн
Текст пісні TVORCHI – Heart of Steel
Sometimes gotta let it go
Sometimes gotta look away
Sometimes you just gotta know
When to stick your middle finger up in the air
I cannot explain
Tell you how I feel
Life is just a game
And I'm playing for the win
Don't be scared to say just what you think
Cause’ no matter how bad, someone's listening
Don't care what you say
Don't care how you feel
Get out of my way
Cos i got a heart of steel
Don’t care what you say…
Or how you feel…
Oh I got a heart of steel
Oooh
You just like to act a fool
Trynna get in my head like
When I turn on my headlights
I can see right through you
Trynna get a reaction
I just hit the action move
Незважаючи на біль
Я продовжую свій бій
Світ палає, а ти дій
Don't be scared to say just what you think
Cause’ no matter how bad, someone's listening
Don't care what you say
Don't care how you feel
Get out of my way
Cos I got a heart of steel
Don't care what you say...
Or how you feel…
Oh I got a heart of steel
Oooh
Don't care what you say…
Or how you feel…
Oh I got a heart of steel
Oooh
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Переклад пісні TVORCHI – Heart of Steel
Іноді потрібно відпустити
Іноді потрібно відвести погляд
Іноді ти просто маєш знати
Коли підняти середній палець
Я не можу пояснити
Розкажи, як я почуваюся
Життя – це просто гра
І я граю на перемогу
Не бійтеся говорити, що думаєте
Тому що як би не було погано, хтось слухає
Не важливо, що ви говорите
Не важливо, що ви відчуваєте
Геть із моєї дороги
Бо моє серце – зі сталі
Не важливо, що ви говорите
Або як ви почуваєтеся
О, я маю серце зі сталі
Тобі просто подобається поводитися як дурень
Намагаєшся залізти мені в голову
Коли я вмикаю фари
Я бачу тебе наскрізь
Намагаюся отримати реакцію
Знаєш, я просто натиснув діяти
Незважаючи на біль
Я продовжую свій бій
Світ палає, а ти дій
Не бійтеся говорити, що думаєте
Тому що як би не було погано, хтось слухає
Не важливо, що ви говорите
Не важливо, що ви відчуваєте
Геть із моєї дороги
Бо моє серце – зі сталі
Не важливо, що ви говорите
Або як ви почуваєтеся
О, я маю серце зі сталі
Не важливо, що ви говорите
Або як ви почуваєтеся
О, я маю серце зі сталі
Євробачення-2023: головне
- 67-й пісенний конкурс відбудеться у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Сцену вже відкрив король Чарльз III та королева-консорт Камілла.
- Перший півфінал проведуть 9 травня, другий – 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.
- Цього року у музичному конкурсі візьме участь 37 країн – декотрі представники відмовилися від участі у зв'язку з фінансовими проблемами.
- Станом на 1 травня лідером для букмекерів залишається представниця Швеції Loreen, яка вже перемагала на Євробаченні у 2012 році.
- Конкурс проходитиме від імені України, тож на сцені Євробачення та поза нею можна буде побачити багатьох українських знаменитостей. Наприклад, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна – одна з чотирьох головних ведучих.