У турі за 225 тисяч гривень: Нікіта Добринін і Даша Квіткова відпочивають у Туреччині

Зіркова пара з "Холостяка" відправилась у нову подорож з 3-місячним сином. Нікіта Добринін і Даша Квіткова обрали Туреччину. Фото з туру за 225 тисяч гривень дивіться нижче.

У середу, 20 жовтня, Даша Квіткова і Нікіта Добринін прилетіли в Туреччину. З собою подружжя взяло сина Лева та знаменитих кумів – блогерів Аліну Френдій і Петра Заставного. Усі вони оселились у 5-зірковому готелі в місті Кемер.

До теми Переможниця "Холостяка-9" Даша Квіткова показала фото сина: миловидні кадри

Зіркова сім'я обрала розкішний номер з кількома кімнатами, величезною терасою з джакузі та неймовірним виглядом на Середземне море. На щастя, 3-місячний Лев спокійно переніс переліт, тому у перший день відпочинку батьки встигли скупатися в басейні та морі.

Так починається наш сімейний відпочинок. Побажайте, щоб вдаліше, ніж Париж. Хоча вже все складається чудово: Лев відпочиває, до басейну й до моря дійшли,

– розповів Нікіта Добринін в інстаграмі.

Однак того ж днями з блогерами стався неприємний конфуз. Вони ледь не загубили 13 iPhone Даші Квіткової – залишили його на лежаку біля басейну.

Фото і відео Нікіти Добриніна і Даші Квіткової з Туреччини

раніше Нікіта Добринін ділився, що за сімейну відпустку в Туреччині заплатив 225 тисяч гривень. Вони з Дашею Квітковою "обрали найкращий готель, про який вже давно мріяли".

Даша Квіткова на відпочинку в Туреччині / Фото з інстаграму блогерки

Нікіта Добринін на відпочинку в Туреччині / Фото з інстаграму блогера

Син Квіткової та Добриніна на відпочинку в Туреччині / Фото з інстаграму блогерки

Син Квіткової та Добриніна на відпочинку в Туреччині / Фото з інстаграму блогерки

Де відпочивали Даша Квіткова і Нікіта Добринін