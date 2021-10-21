В среду, 20 октября, Даша Квиткова и Никита Добрынин прилетели в Турцию. С собой супруги взяли сына Льва и знаменитых кумовьев – блогеров Алину Френдий и Петра Заставного. Все они поселились в 5-звездочном отеле в городе Кемер.

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Звездная семья выбрала роскошный номер с несколькими комнатами, огромной террасой с джакузи и невероятным видом на Средиземное море. К счастью, 3-месячный Лев спокойно перенес перелет, поэтому в первый день отдыха родители успели искупаться в бассейне и море.

Так начинается наш семейный отдых. Пожелайте, чтобы удачнее, чем Париж. Хотя уже все складывается замечательно: Лев отдыхает, к бассейну и к морю пришли,

– рассказал Никита Добрынин в инстаграме.

Однако в тот же день с блогерами произошел неприятный конфуз. Они едва не потеряли 13 iPhone Даши Квитковой – оставили его на лежаке у бассейна.

Напомним, ранее Никита Добрынин делился, что за семейный отпуск в Турции заплатил 225 тысяч гривен. Они с Дашей Квитковой "выбрали лучший отель, о котором уже давно мечтали".

Фото и видео Никиты Добрынина и Даши Квитковой из Турции



Даша Квиткова на отдыхе в Турции / Фото из инстаграма блогерши



Никита Добрынин на отдыхе в Турции / Фото из инстаграма блогера



Сын Квитковой и Добрынина на отдыхе в Турции / Фото из инстаграма блогерши

​Сын Квитковой и Добрынина на отдыхе в Турции / Фото из инстаграма блогерши

Где отдыхали Даша Квиткова и Никита Добрынин