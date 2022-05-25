36-річна артистка зізналася, що зараз тема вагітності для неї дуже болюча. Боротьба з раком забрала багато часу та сил, тому якщо Міка після того, що пережила, стане мамою, – це буде справжнє диво.
Актуально "Міс Україна 2011" Олеся Стефанко народила доньку й розповіла про важку вагітність через війну
Міка Ньютон про вагітність
Рак яєчника – це дуже серйозний діагноз. Дуже серйозні операції, величезний стрес для організму. Ця тема для нас закрита. Всі просто розуміють, що якщо я завагітнію – буде реально чудо,
– поділилася зірка.
У Ньютон є шанси завагітніти та народити дитину, але для цього потрібні час, гроші, терпіння та спокій: "Треба зустрітися з багатьма лікарями. Минулого року я багато працювала з цим. Це дуже важко, дуже виснажує".
Хоча зірка й мешкає в США, та війна в Україні не дозволяє їй спокійно жити. Зараз Міка виступає на благодійних концертах, а також піклується про батьків і племінницю, які під час війни мешкають разом з нею. На відновлення здоров'я часу не залишається.
Особисте життя я з чоловіком поставили на паузу. Зараз ми не в пріоритеті. Для нас пріоритет – племінниця, мама, тато. Хочеться плакати, але це правда,
– підсумувала Ньютон.
Хвороба Міки Ньютон: головне
- У вересні 2020 року Міка Ньютон приголомшила зізнанням. Тоді дівчина розповіла, що в неї діагностували рак яєчника, з яким вона боролася рік.
- Артистка навіть не здогадувалася, що має онкологію. Серед симптомів було сильне здуття живота, але тоді думала, що просто набрала зайвих кілограмів, зайнялася йогою. А потім дізналася, що хвора.
- Лікувалася Міка в Америці, однак під час лікування нічого не розповідала шанувальникам.
- Тепер зірка мріє про дитину. Раніше вона розповідала, якщо не зможе народити сама, то готова взяти малюка з дитячого будинку.