36-річна артистка зізналася, що зараз тема вагітності для неї дуже болюча. Боротьба з раком забрала багато часу та сил, тому якщо Міка після того, що пережила, стане мамою, – це буде справжнє диво.

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Міка Ньютон про вагітність

Рак яєчника – це дуже серйозний діагноз. Дуже серйозні операції, величезний стрес для організму. Ця тема для нас закрита. Всі просто розуміють, що якщо я завагітнію – буде реально чудо,

– поділилася зірка.

У Ньютон є шанси завагітніти та народити дитину, але для цього потрібні час, гроші, терпіння та спокій: "Треба зустрітися з багатьма лікарями. Минулого року я багато працювала з цим. Це дуже важко, дуже виснажує".

Хоча зірка й мешкає в США, та війна в Україні не дозволяє їй спокійно жити. Зараз Міка виступає на благодійних концертах, а також піклується про батьків і племінницю, які під час війни мешкають разом з нею. На відновлення здоров'я часу не залишається.

Особисте життя я з чоловіком поставили на паузу. Зараз ми не в пріоритеті. Для нас пріоритет – племінниця, мама, тато. Хочеться плакати, але це правда,

– підсумувала Ньютон.

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