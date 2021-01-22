Українська співачка Міка Ньютон вже тривалий час живе в США. Рік тому вона боролась з раком яєчників 3 стадії. Лише після одужання зірка наважилась розповісти про хворобу. Днями Міка Ньютон розповіла про симптоми.

Міка Ньютон розповіла про симптоми раку

Українська співачка Міка Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай) у вересні минулого року прилетіла з Каліфорнії до України. Тоді зірка приголомшила новиною про те, що боролась з раком яєчників 3 стадії. Після двох операцій вона продовжує розповідати про перебіг та симптоми хвороби у своєму інстаграм-профілі.

Дізнавайтесь більше Боролася з раком: Міка Ньютон приголомшила зізнанням

У новому дописі Міка Ньютон розповіла про те, як у неї виявили рак. Зірка зізналась, що хвороба зробила її незахищеною. Спочатку вона помітила сильне здуття живота.

Рак зробив мене незахищеною. Все почалося з того, що я кожен день як божевільна надувалась і виглядала так, ніби була на 6 місяці вагітності. Я думала, що просто поправилася. Може, це була моя дієта. Я пішла на гарячу йогу, відмовилася від вуглеводів,

– розповіла Міка Ньютон.

Співачка зізналась, що вважала себе лінивою, бо не хотіла більше тренуватися, щоб повернути собі плоский живіт. Згодом Міка Ньютон дуже розгубилась. Зірка поділилась, що у квітні 2019 року вона навіть звернулась за екстреною допомогою, але їй лише сказали краще харчуватися. Але й це не допомогло.

"Я була дуже жорстока до себе… Продовжувала займатися гарячою йогою, поки не дізналася, що у мене рак… Потім стрес і операції, неможливість працювати, потім коронавірус… Так я відчувала, що у житті досить сильно програла", – написала Міка Ньютон. Зірка додала, що зараз почувається краще й працює над тим, щоб повернути собі впевненість.

Будьте ласкаві до себе, і це нормально – відчувати все, що ви відчуваєте прямо зараз,

– написала артистка.



Міка Ньютон / Фото з інстаграму Міки Ньютон