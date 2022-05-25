36-летняя артистка призналась, что сейчас тема беременности для нее очень болезненна. Борьба с раком отняла много времени и сил, поэтому если Мика после пережившего станет мамой, – это будет настоящее чудо.

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Мика Ньютон о беременности

Рак яичника – это очень серьезный диагноз. Очень серьезные операции, огромный стресс для организма. Эта тема для нас закрыта. Все просто понимают, что если я забеременею – будет реально чудо,

– поделилась звезда.

У Ньютон есть шансы забеременеть и родить ребенка, но для этого нужны время, деньги, терпение и покой: "Надо встретиться со многими врачами. В прошлом году я много работала с этим. Это очень тяжело, очень истощает".

Хотя звезда живет в США, но война в Украине не позволяет ей спокойно жить. Сейчас Мика выступает на благотворительных концертах, а также заботится о родителях и племяннице, живущих вместе с ней во время войны. На восстановление здоровья времени не остается.

Личную жизнь я с мужем поставили на паузу. Сейчас мы не в приоритете. Для нас приоритет – племянница, мама, папа. Хочется плакать, но это правда,

– подытожила Ньютон.

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