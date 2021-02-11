Міка Ньютон розповіла, чи зможе мати дітей після лікування раку
Українська співачка Міка Ньютон, яка вже тривалий час живе та працює в США, рік тому лікувала рак. Тепер дівчина поділилася, що мріє стати мамою. Вона зможе самостійно народити дитину, проте якщо цього не станеться, то готова взяти малюка з дитячого будинку.
Джерело:ЖВЛ
Протягом року Міка Ньютон (справжнє ім'я – Оксана Грицай) лікувала онкологію, яку була на 3 стадії. Медики діагностували рак яєчника. Виконавиця розповіла, як їй вдалося пережити цей період, а також зізналася, що тепер мріє стати мамою.
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Міка Ньютон про материнство
Артистка поділилася, що разом із чоловіком мріють стати батьками. Під час лікування знаменитості видалили лише один яєчник. Також їй не знадобилася довготривала хіміотерапія. Саме тому в Міки є всі шанси завагітніти та самостійно народити дитину. Найбільше вона прагне стати мамою та вірить, що саме так і буде.
Також Ньютон зізналася, якщо не вдасться народити дитину самостійно, вона відкрита до того, щоб взяти малюка з дитячого будинку. Співачка поділилася, що готова стати мамою для когось з тих діток, які залишилися самотніми.
Міка Ньютон про лікування раку та материнство: дивіться відео онлайн
Онкологія в Міки Ньютон: що про це відомо
- У 33-річному віці у Міки Ньютон діагностували рак яєчника.
- Зірка помітила часте здуття живота. Тоді вона подумала, що набрала зайвих кілограмів, сіла на дієту, проте це не допомогло. Через деякий час Ньютон прилетіла в Україну, вирішила піти до гінеколога, щоб обстежити жіноче здоров'я.
- Під час обстеження Міці зробили УЗД, на якому виявили кісту.
- Діагноз перевіряли у 3 лабораторіях, після чого знаменитості зробили 3 операції. Одна з них пройшла в Україні, а решта лікування – в США.
- Зараз Міка здорова, проте ще протягом 3 років їй потрібно регулярно обстежуватися, щоб слідкувати за тим, чи хвороба не повертається.
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