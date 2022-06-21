Депутати Верховної Ради 19 червня схвалили законопроєкт про заборону російської музики в громадських місцях України. Сергій Танчинець у коментарі 24 каналу пояснив, чому це важливо.

До теми В Україні заборонили російську музику у громадських місцях і в медіа

Лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ про заборону російської музики

Сергій Танчинець підкреслив, що музику ворогів треба забронити всюди, де можна, бо вона є ознакою присутності "руского міра".

Цей "рускій мір" вбиває українців. Тому російської музики не має бути ніде в Україні. І я категорично проти того, що ця заборона тимчасова. Вона має бути вічною, бо Росія та її культура є ворожими для нас. Так було століттями до сьогодні й буде тривалий час у майбутньому,

– наголосив Танчинець.

У Раді заявили про створення переліку російських артистів, на яких ця заборона не поширюватиметься. Йдеться про тих виконавців, які засуджують війну Росії проти України. Сергій зізнався, що він негативно ставиться до так званих "хороших рускіх" і проти того, щоб їхню музику транслювали в Україні.

Сергій Танчинець про заборону російської музики: дивіться відео онлайн

Заборона російської музики в Україні: позиції зірок

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин вважає, що за російською музикою йшли російські бомби.

Співачка Тіна Кароль лише підтримує це рішення та виступила з ініціативою "навести лад" з концертами на підтримку України.

Зауважимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало зірок відмовилися від російської мови. Ті, хто роками співав російською, зараз презентують неймовірно красиві пісні рідною мовою. Артисти, які перебувають за кордоном, пропагують українську культуру та знайомлять світ з нашою мелодійною мовою. Українські пісні постійно лунають на благодійних концертах за кордоном, на футбольних матчах тощо. Саме україномовний трек переміг на пісенному конкурсі Євробачення-2022.