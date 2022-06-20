Днями Верховна Рада заборонила російську музику в публічних місцях. На підтримку цього висловилась і Тіна Кароль.

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Тіна Кароль про заборону російської музики

Виконавиця привітала українців та музикантів з прийняттям цього рішення, бо вважає його необхідним.

Це питання назрівало вже давно, воно необхідне, це абсолютно правильно, я вітаю нас, і музикантів, і український народ, що ми крок за кроком стаємо незалежними й в айдентиці нації, що дуже важливо – айдентика нації: хто ми, як культура, як культурна нація – дуже важливо тримати таш стрій, який цікавий лише нам,

– зізналась Тіна Кароль.

"Безумовно це дасть можливість розвивати молодь, надати молоді шанс звучати, адже вони сьогодні мають лише один такий майданчик – це інтернет, а так само ми загартовуємо нову історію України ось таким складним, болючим шляхом, але давайте вже її писати, цю новітню історію без Росії", – додала вона.

Нагадаємо, 19 червня депутати Верховної Ради схвалили законопроєкт про заборону російської музики в публічних місцях. Закон сприятиме розвитку української музики. Щоправда, буде створений список тих артистів, на яких не буде поширюватись заборона.

"Навести лад" з благодійними концертами

Тіна Кароль зауважила додала, що хотіла б навести лад з благодійними концертами. Вона заявила, що на таких заходах часто виконують російські пісні, що є неправильним.

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Я виступила з ініціативою, користуючись такою можливістю і зараз повідомити про це, що ми маємо навести лад в концертній діяльності, яка називається "благодійні концерти" в підтримку України, де збираються кошти й на цих концертах дуже часто артисти виконують російські пісні,

– сказала Тіна Кароль.

"Я вважаю, що ці концерти, якщо виконуються російські пісні, мають називатися комерційними й ніяк вони не можуть представляти Україну, тому треба якось наладити й надати раду цьому або внизу підписати, що у концерті звучать російські пісні, або не мають права називати, що це представники або представляють Україну, тому що в спільноти закордоном питання: так ми не розумієм – ви воюєте чи співаєте російською", – підсумувала зірка.