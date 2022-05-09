36-летняя Вера Кекелия устроила семейную фотосессию с мужем Романом и сыном Иваном. В ней она впервые засветила округлый животик, признавшись тем самым, что скоро родит во второй раз.
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Вера Кекелия беременна во второй раз
В это непростое время Вселенная нам подарила прекрасную возможность – во второй раз стать родителями,
– объявила Вера Кекелия в День матери.
"Мне очень тяжело подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь, и печаль одновременно. Жизнь продолжается, и как бы ни было трудно принять эту ужасную реальность, женщины рожают и радуются этому мгновению. Ведь ничего прекраснее, чем новая жизнь, нет во всем мире", – высказалась звезда "Женского квартала".
Вера Кекелия добавила, что обнимает и восхищается каждой мамой.
Второй раз беременная Вера Кекелия с мужем и сыном: фото
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Напомним, за время войны в Украине родило несколько звездных мамочек:
- Участница "Танцев со звездами" Яна Заяц стала мамой на второй день войны. Она рожала под взрывы, а в перерыве между схватками спускалась в бомбоубежище.
- Жена Александра Скичка Елизавета Юрушева родила дочь на самую Пасху, в ночь с 23 на 24 апреля. Малышка появился на свет за границей.