Цьогоріч 8 травня Україна має одразу два пам'ятних дні – День пам'яті та примирення та День матері. Знаменитості діляться зворушливими й щемливими привітаннями на адресу своїх матусь.

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Зірки вітають з Днем матері

Kalush

Лідер гурту Олег Псюк показав ніжне фото з мамою Стефанією, на честь якої він випустив пісню. Саме вона представить Україну на Євробаченні. "Йо, сьогодні день матері! Зі мною моя мама Стефанія".



Олег Псюк з мамою / Фото з інстаграму зірки

Катя Осадча

Цей День матері особливий – щемливий, трагічний, обнадійливий, день зі сльозами й день, що дає нам надію! Дорогі мами, мами війни, не всі ви можете прочитати ці слова, адже ви дивитеся на нас з неба... не всі можуть прочитати, через неможливість жити далі без своєї дитини,

– написала ведуча.

"Мами, що бавлять дітей в бомбосховищах, мами, що зараз замість мами й тата, мами, що пішки шли під кулями, мами, що вигадують нові ігри й казки попри внутрішню пустку, мами, які щодня відповідають на питання – коли ми повернемося додому. Мами – ви герої! Де б ви зараз не були, знайте, ваш фронт – це ваші діти. Вони після нас продовжать розбудовувати країну, наша країна потребує нове, розумне, освічене, виховане покоління і ця місія зараз на плечах мам!".



Катя Осадча з дітьми / Фото з інстаграму зірки

Оля Цибульська

Виконавиця зізналась, що їй складно не плакати, коли поруч син, бо він одразу все розуміє. Оля Цибульська хотіла, аби діти сміялись, а не думали про війну.

Хочу, щоб вони не забували хто прийшов в наш дім і знищив те, що ми любимо. Хочу, щоб вони жили в нашій найкращій країні на землі й берегли її для своїх дітей. Мама під час війни – це киця, яка готова розірвати за своє маля кожного, хто наближається до її дому. Мами, дякую вам за сміливість, за витримку і за безкінечну любов,

– поділилась зірка.



Оля Цибульська з сином / Фото з інстаграму зірки

Ілона Гвоздьова

Хочу привітати свою маму, жінку, яка в прямому сенсі слова покинула свій дім, чоловіка, своє життя заради безпеки доньки й онуків, яка ночами носить мого сина на руках, днями дарує любов і посмішку моїм дітям. Мамо, ти в мене неймовірна, я дуже тебе люблю і пишаюсь бути твоєю донькою!

– привітала танцівниця.

"Ти яскравий приклад української жінки, матері й бабусі! Знаю, що інколи зі мною буває складно та попри все, кожного разу ти знаходиш в собі сили, аби з посмішкою і любов'ю в серці оберігати нас. Ти мій скарб, моя перлина! Війна дала чітке розуміння і визначення слова "матір". Діти – це наше майбутнє, наше світле майбутнє, сьогодні ми як ніколи маємо їх оберігати, захищати, бути сильними, витриманими й сповнені любові, щоб виховати міцне і здорове покоління".



Ілона Гвоздьова з мамою / Фото з інстаграму зірки

MamaRika

"Сьогодні мій перший День матері у новому статусі, коли я сама знаю, як це – бути мамою маленького дива… І як невипадково сьогодні ж, 8 травня, День пам’яті та примирення… Це коли ми думали, що ніколи знову, а прямо зараз за вікном гудять сирени… Це коли людство згадувало Другу світову як страшне минуле, яке стало нашим сьогодні. Це коли кожна мама України є героєм, який захищає своїх дітей, і готова стати під кулі та віддати своє життя, лиш би найцінніший скарб мав мирне майбутнє! Це коли ти розумієш, що твій синочок віднині й назавжди є дитям війни… Ми просто повинні здолати ворога, щоб більше ніколи не бачити страху в очах наших діток, а тільки радість і посмішки!".



Син MamaRika / Фото з інстаграму зірки

Ксенія Мішина

Акторка пригадала, що сьогодні 74 день війни, коли мами України борються за життя та майбутнє своїх дітей і перебувають у розлуці з чоловіками.

Цього року це справді особливий день. День, коли я хочу подякувати всім мамам нашої країни за велич жінки-матері, за їхнє внутрішнє усвідомлення свого стрижневого призначення на землі, за міцність духовності, за мужність і терпіння, за ніжність і м'якість материнського серця,

– написала Ксенія Мішина.



Ксенія Мішина з сином / Фото з інстаграму зірки

Аліна Паш

"Цього року свято мами куди глибше пронизує своєю важливістю, адже припало воно на день пам'яті та примирення. Останні 74 дні кожна мама України є не просто годувальницею та вихователькою, кожна мама – янгол охоронець для своєї дитини, як і колись у часи Другої світової. Мама, це та людина, яка заспокоїть і пояснить що відбувається, розповість як рятувати своє життя, як готувати їжу, як давати раду тривожним снам і як не втратити у серці любов. Вміння бачити світло, попри тьму, йти за покликом серця, не лякатись страшних тіней, бути провідником любові у світ – те, чого навчила мене Ма".

Світлана Тарабарова

Зірка привітала маму не тільки з її Днем, але й з днем народження.

Я просто хочу обійняти всіх мам і подякувати за любов до дітей. P.S.: мамо, з Днем народження, дякую, що подарувала мені цей світ, сестер, країну, а я вже намагатимусь зробити все, щоб мої діти, коли виростуть пишалися і дякували так само,

– написала вона.

Катерина Реп'яхова

"Наша мамуля. Наш промінчик сонця. Наш ангел-охоронець. Ти завжди зрозумієш, підтримаєш і прийдеш на допомогу. За все, що є в моєму житті, дякую тобі!" – звернулась до мами дружина Віктора Павліка.

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Монатік

"Мамо, дякую тобі за життя… складне, тернисте, але таке цікаве! Бабусю, дякую за такі необхідні казки у ньому. Моя дружино, дякую тобі за те, що ти така неймовірна мама і за життя наших дітей. Ненько, дякую за те, що така красива і сильна. Я вас дуже люблю. Всіх мам, в ці складні часи війни вітаю зі святом. А щодо дідусів. Багато хто забув, яка страшна війна і наскільки всім необхідний мир. Ми пам'ятаємо… яке життя важливе і хто нам його дарував. Ми вам вдячні. Ми вистоїмо. Ми переможемо. Щиро вірю".



Фото з інстаграму зірки