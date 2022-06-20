Це його обов'язок, – Злата Огнєвіч про 67-річного тата, який оперує поранених в Харкові

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про батька. Він зараз перебуває у Харкові та оперує поранених бійців.

Не тільки чоловіки українських артисток і співачок боронять Україну на фронті. Батько Злати Огнєвіч також вирушив до Харкова – він лікує поранених військових.

До теми "Плачу разом з вами": Євген Кошовий розчулив відео довгоочікуваної зустрічі з донькою

Злата Огнєвіч розповіла про тата в Харкові

67-річний батько виконавиці за фахом є військовим хірургом. Свого часу він очолював Центр первинної медико-санітарної допомоги Судакської міської ради. На початку квітня він поїхав до Харкова, на який досі хочуть здійснити напад росіяни.

Він вирішив поїхати допомагати, я навіть його не відмовляла, я вважаю, це його обов'язок, як чоловіка перед країною. Не він один ризикує своїм життям і здоров'ям. Я за нього дуже хвилююсь, але налаштувала себе, що буде так, як буде. Я ним дуже пишаюся,

– зізналась Злата Огнєвіч.

Зірка додала, що кожного разу радіє можливості порозмовляти з батьком: "Ми з ним зідзвонюємося щодня. І це той випадок, коли я завжди беру слухавку від тата. Він дуже радіє тому, що ми робимо, що ми збираємо на необхідне обладнання".



Злата Огнєвіч з батьком / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

, у неділю, 19 червня, в Україні святкували День батька. Українські зірки вітали своїх батьків та чоловіків та публікували зворушливі сімейні фото. Більше читайте за посиланням

Зауважимо, батько Тіни Кароль також боронить Україну. Він вступив до територіальної оборони, хоч зірковій доньці було нелегко прийняти це рішення. Григорію Ліберману – 64 роки, тому він міг виїхати з країни, але вирішив залишитися та допомагати військовим.

"Тато просив про нього багато не казати. Вони з мамою залишилися. Він сказав: "У тебе, донько, є свій фронт, а в мене свій. Я дуже добре розбираюся у військовій справі, я буду допомагати молодим хлопцям", – розповідала артистка.