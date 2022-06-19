В Україні щороку святкують День батька у третю неділю червня. Цього року це 19 червня. Зворушливі привітання публікують й українські зірки.

До слова З нагоди Дня батька: у мережі показали новий зворушливий портрет принца Вільяма з дітьми

Зірки вітають з Днем батька

Надя Дорофєєва

Виконавиця показала свого вітчима й розповіла про нього та його підтримку.

"У мене було два тати – і я цим завжди дуже пишалася! Обох тат люблю й обом вдячна, але цей пост про тата Льошу, якого вже немає поруч зі мною… Не будучи моїм рідним батьком, він годинами чекав мене під музичною школою, возив мене на вокальні конкурси, записував концерти різних артистів, щоб я могла потім переглядати їх та вчитися співати та виступати, він навчив мене позувати, бо любив фотографувати мене, він показав мені величезну кількість класних українських пісень – і однією з наших з ним коханих була "Росте черешня в мами на городі" Анатолія Горчинського… Тату, я все пам'ятаю і ціную", – поділилась зірка.



Зірки вітають з Днем батька / Фото з інстаграму зірки

Маша Єфросиніна

Ведуча привітала чоловіка Тимура й поділилась, що сумує за ним.



Зірки вітають з Днем батька / Фото з інстаграму зірки

Наталка Карпа

Ви в курсі, що батько для донечки це цілий Всесвіт! Дуже хочу, щоб кожен татусь вернувся до своїх діток з війни, живим і неушкодженим! Молюсь про це щодня!

– написала співачка й показала сімейні фото.



Зірки вітають з Днем батька / Фото з інстаграму зірки



Зірки вітають з Днем батька / Фото з інстаграму зірки

Лілія Ребрик

"Нехай кожна дитина дочекається свого батька".

Лілія Ребрик привітала з Днем батька:

Нікіта Добринін

Бути батьком – найкрутіша суперсила. Щасливий, що маю тут казкову сім'ю,

– зізнався ведучий.

Нікіта Добринін привітав з Днем батька:

Леся Нікітюк

Тато зі святом! Ти добрий, смішний і справжній патріот! Ів-Сент-Іван бажає всім здоров'я і Перемоги. Люблю. Зі святом всіх ваших татусів, нехай будуть живі й здорові,

– поділилась ведуча.



Зірки вітають з Днем батька / Фото з інстаграму зірки

Катя Осадча

"Татко, любий наш татко! Ти найкращий тато у світі, ти щодня кажеш синам про те, як ти їх любиш, де б ти не був в цей час і це наймиліша традиція у світі. Ми тебе любимо і промовляємо це щохвилини, а ще неймовірно сумуємо, як довго не бачимося. Ти тато, що завжди дивиться з синами в один бік і розділяє з ними всі радощі й непорозуміння! Ми тебе любимо… тисячу разів скажемо це сьогодні й щодня. З Днем тата. А на фото малюк – це Івасик п'ять років тому", – написала зірка.



Зірки вітають з Днем батька / Фото з інстаграму зірки

Юрій Горбунов

"Мої хлопці! Наша з мамою гордість, сила й опора! Це так відповідально бути татом!! Я люблю вас!! Дякую що ви є! Перемоги й миру всім нам!! З Днем тата", – привітав Горбунов.



Зірки вітають з Днем батька / Фото з інстаграму зірки