Наразі гурт Kalush Orchestra в дорозі з Турина в Україну. На час Євробачення колектив мав дозвіл на тимчасовий виїзд. Вже 17 травня музиканти мають бути в Україні. Тому день народження Олега відзначають в дорозі додому.
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Соліст Kalush Orchestra святкує 28-річчя
В інстаграмі Олег Псюк опублікував допис з нагоди дня народження. Він розповів, що 16 травня йому виповнюється 28 років. Він вже виконав багато цілей та задач.
Протягом життя я змінювався, змінювалися поглядати та пріоритети, але завжди були і є зі мною декілька якостей, які я б ніколи не змінив: працелюбність, цікавість та захланність у всьому. Дякую, що ви завжди зі мною. Це лише початок,
– написав вокаліст.
Олег Псюк святкує 28-річчя / Фото з інстаграму Kalush Orchestra
У коментарях шанувальники Kalush Orchestra залишають слова вдячності та привітання для Олега. Найважливіше побажання, яке зараз на вустах кожного українця, – мирне небо над головою.
- "Вітаю тебе, наш переможцю! Будь щасливий, здоровий, нехай всі мрії здійснюються! Мирного неба нам всім над головою!"
- "Щирі вітання! Вся Україна пишається тобою!"
- "З днем народження! Наша гордість!"
- "Вітаємо! Це тільки початок! Вперед до нових звершень!"
- "З днем народження! Міцного здоров'я і мирного неба над головою!"
- "З днем народження! Насамперед дякую за таку необхідну перемогу для нашого народу, яка стала лише початком для всіх нас. Розвивайся далі! Ти крутий і вся Україна в цьому переконалася!"
Kalush Orchestra на Євробаченні-2022
- У фіналі колектив виступив під номером 12.
- Наприкінці виступу соліст гурту Олег Псюк закликав світ допомогти захисникам Маріуполя, врятувати тих, хто зараз в оточенні на "Азосталі".
- Колектив ризикував дискваліфікацією, однак організатори конкурсу пояснили, що розуміють біль України і подібні заклики вважають гуманітарними, а не політичними.
- Зазначимо, що й інші фіналісти пісенного конкурсу неодноразово висловлювали підтримку Україні та її народові.
- У фіналі гурт отримав 631 бал та посів перше місце. Глядачі 28 з 39 країн віддали Україні найвищі бали.