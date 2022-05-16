Наразі гурт Kalush Orchestra в дорозі з Турина в Україну. На час Євробачення колектив мав дозвіл на тимчасовий виїзд. Вже 17 травня музиканти мають бути в Україні. Тому день народження Олега відзначають в дорозі додому.

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Соліст Kalush Orchestra святкує 28-річчя

В інстаграмі Олег Псюк опублікував допис з нагоди дня народження. Він розповів, що 16 травня йому виповнюється 28 років. Він вже виконав багато цілей та задач.

Протягом життя я змінювався, змінювалися поглядати та пріоритети, але завжди були і є зі мною декілька якостей, які я б ніколи не змінив: працелюбність, цікавість та захланність у всьому. Дякую, що ви завжди зі мною. Це лише початок,

– написав вокаліст.



Олег Псюк святкує 28-річчя / Фото з інстаграму Kalush Orchestra

У коментарях шанувальники Kalush Orchestra залишають слова вдячності та привітання для Олега. Найважливіше побажання, яке зараз на вустах кожного українця, – мирне небо над головою.

"Вітаю тебе, наш переможцю! Будь щасливий, здоровий, нехай всі мрії здійснюються! Мирного неба нам всім над головою!"

"Щирі вітання! Вся Україна пишається тобою!"

"З днем народження! Наша гордість!"

"Вітаємо! Це тільки початок! Вперед до нових звершень!"

"З днем народження! Міцного здоров'я і мирного неба над головою!"

"З днем народження! Насамперед дякую за таку необхідну перемогу для нашого народу, яка стала лише початком для всіх нас. Розвивайся далі! Ти крутий і вся Україна в цьому переконалася!"

Kalush Orchestra на Євробаченні-2022