Наразі гурт Kalush Orchestra в дорозі з Турина в Україну. На час Євробачення колектив мав дозвіл на тимчасовий виїзд. Вже 17 травня музиканти мають бути в Україні. Тому день народження Олега відзначають в дорозі додому.

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Соліст Kalush Orchestra святкує 28-річчя

В інстаграмі Олег Псюк опублікував допис з нагоди дня народження. Він розповів, що 16 травня йому виповнюється 28 років. Він вже виконав багато цілей та задач.

Протягом життя я змінювався, змінювалися поглядати та пріоритети, але завжди були і є зі мною декілька якостей, які я б ніколи не змінив: працелюбність, цікавість та захланність у всьому. Дякую, що ви завжди зі мною. Це лише початок,
– написав вокаліст.

Євробачення
Олег Псюк святкує 28-річчя / Фото з інстаграму Kalush Orchestra

У коментарях шанувальники Kalush Orchestra залишають слова вдячності та привітання для Олега. Найважливіше побажання, яке зараз на вустах кожного українця, – мирне небо над головою.

  • "Вітаю тебе, наш переможцю! Будь щасливий, здоровий, нехай всі мрії здійснюються! Мирного неба нам всім над головою!"
  • "Щирі вітання! Вся Україна пишається тобою!"
  • "З днем народження! Наша гордість!"
  • "Вітаємо! Це тільки початок! Вперед до нових звершень!"
  • "З днем народження! Міцного здоров'я і мирного неба над головою!"
  • "З днем народження! Насамперед дякую за таку необхідну перемогу для нашого народу, яка стала лише початком для всіх нас. Розвивайся далі! Ти крутий і вся Україна в цьому переконалася!"

Kalush Orchestra на Євробаченні-2022