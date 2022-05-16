Сейчас группа Kalush Orchestra в пути из Турина в Украину. На время Евровидения у коллектива было разрешение на временный выезд. Уже 17 мая музыканты должны быть в Украине. Потому день рождения Олега отмечают в пути домой.
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Солист Kalush Orchestra празднует 28-летие
В инстаграмме Олег Псюк опубликовал сообщение по случаю дня рождения. Он рассказал, что 16 мая ему исполняется 28 лет. Он уже выполнил многие цели и задачи.
В течение жизни я менялся, менялись взгляды и приоритеты, но всегда были и есть со мной несколько качеств, которые я никогда не изменил бы: трудолюбие, любопытство и захваченность во всем. Спасибо, что вы всегда со мной. Это только начало,
– написал вокалист.
Олег Псюк празднует 28-летие / Фото из инстаграмма Kalush Orchestra
В комментариях поклонники Kalush Orchestra оставляют слова благодарности и поздравления Олегу. Самое важное пожелание, которое сейчас на устах каждого украинца – мирное небо над головой.
- "Приветствую тебя, наш победитель! Будь счастлив, здоров, пусть все мечты сбываются! Мирного неба нам всем над головой!"
- "Искренние поздравления! Вся Украина гордится тобой!"
- "С днем рождения! Наша гордость!"
- "Поздравляем! Это только начало! Вперед к новым свершениям!"
- "С днем рождения! Крепкого здоровья и мирного неба над головой!"
- "С днем рождения! Прежде всего благодарю за столь необходимую победу для нашего народа, которая стала только началом для всех нас. Развивайся дальше! Ты крут и вся Украина в этом убедилась!"
Kalush Orchestra на Евровидении-2022
- В финале коллектив выступил под номером 12.
- В конце выступления солист группы Олег Псюк призвал мир помочь защитникам Мариуполя, спасти тех, кто сейчас находится в окружении на "Азостале".
- Коллектив рисковал дисквалификацией, однако организаторы конкурса объяснили, что понимают боль Украины и подобные призывы считают гуманитарными, а не политическими.
- Отметим, что другие финалисты песенного конкурса неоднократно выражали поддержку Украине и ее народу.
- В финале группа получила 631 балл и заняла первое место. Зрители 28 из 39 стран отдали Украине самые высокие баллы.