"Це справжній головний біль": "Аквамен" Джейсон Момоа захворів на коронавірус

Під час зйомок фільму "Аквамен-2" американський актор Джейсон Момоа заразився коронавірусом. Творці стрічки хвилюються за інших членів команди.

Схоже, спалах COVID-19 розпочався не тільки в Україні. Про захворювання сповістив ще одна знаменитість – актор та зірка "Гри престолів" Джейсон Момоа.

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Джейсон Момоа захворів на коронавірус

Позитивний тест актор отримав упродовж зйомок фільму "Аквамен-2". Через це робота над стрічкою призупинилась.

Творці "Аквамена-2" хвилюються через те, чи не заразилися коронавірусом інші актори та члени команди. Для них також важливо, щоб Джейсон якнайшвидше повернувся на знімальний майданчик. Як пишуть у ЗМІ, Момоа перебуває на самоізоляції й почувається нормально.

Це справжній головний біль для режисерів фільму, які тепер переймаються тим, що їм доведеться відкласти свій щільний графік знімань. Всі бажають йому якнайшвидшого одужання і з нетерпінням чекають на його повернення на майданчик,

– пише видання.



Джейсон Момоа / Фото з інстаграму актора

Раніше Джейсон Момоа повідомляв, що любить свою роботу, однак 2 частина "Аквамена" дається йому набагато важче.

"Я старію. Я пошкодив очі. У мене там щось подібне до порізаного, а потім мені потрібно зробити операцію, у мене грижа, у мене вирвані ребра. Мене просто б'ють", – розповідав зірка.

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