Схоже, спалах COVID-19 розпочався не тільки в Україні. Про захворювання сповістив ще одна знаменитість – актор та зірка "Гри престолів" Джейсон Момоа.
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Джейсон Момоа захворів на коронавірус
Позитивний тест актор отримав упродовж зйомок фільму "Аквамен-2". Через це робота над стрічкою призупинилась.
Творці "Аквамена-2" хвилюються через те, чи не заразилися коронавірусом інші актори та члени команди. Для них також важливо, щоб Джейсон якнайшвидше повернувся на знімальний майданчик. Як пишуть у ЗМІ, Момоа перебуває на самоізоляції й почувається нормально.
Це справжній головний біль для режисерів фільму, які тепер переймаються тим, що їм доведеться відкласти свій щільний графік знімань. Всі бажають йому якнайшвидшого одужання і з нетерпінням чекають на його повернення на майданчик,
– пише видання.
Джейсон Момоа / Фото з інстаграму актора
Раніше Джейсон Момоа повідомляв, що любить свою роботу, однак 2 частина "Аквамена" дається йому набагато важче.
"Я старію. Я пошкодив очі. У мене там щось подібне до порізаного, а потім мені потрібно зробити операцію, у мене грижа, у мене вирвані ребра. Мене просто б'ють", – розповідав зірка.
Хто з зірок хворіє на коронавірус
- Останнім часом все більше знаменитостей повідомляють про хворобу. Серед світових – британський співак Ед Ширан. Він розповів, що перебуває на самоізоляції через коронавірус.
- Український артист Дмитро Каднай повідомив про хворобу після одної з репетицій на "Танцях з зірками". Через коронавірус під загрозою його участь у проєкті.
- Співачка Слава Камінська також бореться з коронавірусом. У неї підвищена температура, зник смак і нюх, з'явився кашель. Виконавиця зізнавалась, що через хворобу має дивний емоційний стан.