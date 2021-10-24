30-річний чоловік заявив, що після того, як отримав результат тесту на COVID-19, він пішов на вимушену самоізоляцію. Втім, перед виходом нового альбому, у який будуть включені його раніше випущені хіти Shivers і Bad Habits, він продовжить давати інтерв'ю онлайн.

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Агов, народ. Невелика примітка, щоб повідомити вам, що у мене, на жаль, позитивний результат на COVID-19, тому тепер я ізолююсь і дотримуюся урядових вказівок. Це означає, що я зараз не в змозі виконувати будь-які особисті зобов'язання, тому я буду проводити стільки запланованих співбесід/виступів, скільки зможу, у себе вдома. Перепрошую у всіх, кого я підвів. Будьте в безпеці. Всіх цілую,
– написав Ед Ширан в мережі.

Наступного тижня Ед повинен приєднатися до Зейн Лоу з Apple Music наживо, щоб зіграти нові пісні зі свого нового студійного альбому і відповісти на питання фанатів. А от минулого тижня він виступив в Лондоні в рамках церемонії вручення нагороди Earthshot Prize, організованої герцогом і герцогинею Кембриджськими. Тому, можливо, герцоги теж відправляться на тимчасову ізоляцію.

Що відомо про новий альбом Еда Ширана

Зазначимо, що прем'єра довгоочікуваного четвертого альбому Еда під назвою "=" (англійською вимовляється equals, а українською – "ікволз") відбудеться 29 жовтня. Наразі відомо список його майбутніх композицій:

  1. Tides
  2. Shivers
  3. First Times
  4. Bad Habits
  5. Overpass Graffiti
  6. The Joker and the Queen
  7. Leave Your Life
  8. Collide
  9. 2step
  10. Stop the Rain
  11. Love in Slow Motion
  12. Visiting Hours
  13. Sandman
  14. Be Right Now

Раніше Ед розповідав, що у новому альбомі наголошує на змінах в особистому житті: шлюбі, народженню доньки і на деяких втратах, які йому довелось пережити, повідомляють у Metro:

"Моє життя сильно змінилося за останні кілька років – я одружився, став батьком, пережив втрату, і я міркую над цими темами протягом усього альбому. Я розглядаю це як свій рекорд по досягненню повноліття і не можу дочекатися, щоб поділитися з вами цією наступною главою".