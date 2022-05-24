Це не на часі, – Позитив про те, як заробляють артисти під час війни

Український виконавець Позитив розповів, чи є в артистів під час війни заробіток. Сам репер зізнався, що живе на відкладені кошти.

Український виконавець Позитив зізнався, чи є сьогодні в артистів гонорари. Він поділився, на що живе в час війни.

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Позитив про заробіток артистів

Репер розповів, що всі кошти, які отримують артисти, віддаються на потреби військових чи гуманітарну допомогу. Тоді як розмови про гонорари й заробіток, на його думку, сьогодні не на часі.

Я точно знаю, що зараз в артистів дуже складно з гонорарами. І насправді всі кошти, які вони там приймають, це точно не для артистів. Зараз це йде дійсно на ЗСУ чи куди вони там їх збирають. Я точно знаю, що зараз артисти у нас всі працюють безкоштовно. Це правильно, наразі це не на часі,

– зізнався Позитив.

Чоловік додав, що живе коштом "фінансової подушки", яку накопичив за час кар'єри: "Я тільки витрачаю зараз гроші й точно не заробляю, але я розумію, що зараз багато хто також в такому стані. Є моменти, які треба пережити й зараз ми так і робимо".

Що інші зірки кажуть про заробіток